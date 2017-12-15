野放8年頻回「娘家」探望救命恩人　可愛松鼠萌翻網友

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）美國一個關注動物議題的網站The Dodo，日前報導一則關於可愛松鼠的溫馨故事。

​2009年一隻只有4週大的母松鼠，遭貓頭鷹攻擊後受了重傷，被野生動物救援組織發現後，將牠託給照護經驗豐富的哈里森一家。他們幫牠取了可愛的名字「貝拉」（Bella），細心照顧直到牠康復為止。

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沒想到2010年貝拉恢復健康被野放之後，不到幾天就開始回「娘家」探望，8年來從沒間斷過。哈里森家裡養的狗狗也沒忘記貝拉，不時會到門口看看貝拉有沒有回家。

女主人布蘭特莉(Brantley Harrison)受訪時表示：「貝拉常坐在門口等人發現牠，有時也會跳到窗戶旁吸引我們注意。」

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最特別的是，幾年前貝拉有一次爪子受傷再度來訪，哈里森一家發現牠竟然懷著身孕！貝拉就這樣在「娘家」安心「待產」，等生下3隻小寶寶、在娘家悉心照顧下頭好壯壯後，才帶著寶寶重返森林。

布蘭特莉感動地說：「看著自己帶大的孩子也當了媽，感覺真的好神奇！」

哈里森一家忠實記錄了貝拉8年來回家探望的可愛身影，並在IG上分享和貝拉的溫馨合照，照片和影片po上網之後，萌翻網友。臉書上也隨時有貝拉的最新動態。​

翻攝The dodo