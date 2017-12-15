入冬以來最低溫16日報到 越晚越冷

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局表示，今（15）日東北季風減弱，北部白天氣溫大約17-25度，中部15-26度，南部18-25度。明（16）日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東北部氣溫明顯下降，東北部及北部地區有雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大；北海岸、東北部及東部仍有局部降雨。明日上午起天氣轉變，北部、東北部轉有雨；冷空氣開始南下，氣溫急劇下降、愈晚愈冷，預計明晚沿海地區最低溫將降至12、13度左右，要注意氣溫變化。

周日(17日)至下週一(18日)上半天冷空氣籠罩，各地氣溫偏低，中部以北沿海空曠地區的最低溫將降至11、12度左右。下周一(18日)下半天至週二(19日)上半天冷空氣略減弱，但氣溫僅1、2度升幅，仍偏冷。周日至下周二北部及東半部迎風面有局部雨，下周二因啟德造成的中層雲系移入可能帶來一些零星飄雨的現象，天氣偏濕冷。

此外，吳德榮表示，下周三(20日)起天氣轉乾，下周四、五(21、22日)清晨因輻射冷卻效應，最低氣溫將降得比第一股更低，達「強烈大陸冷氣團」的機率更高，但白天有陽光、感覺就比較沒那麼冷。總之，從本周六起至下周五幾乎一整週冷空氣都偏強，下周二前天氣偏濕、整天冷，下周三後天氣偏乾、早晚冷；都要隨天氣變化，添加衣物、注意保暖。