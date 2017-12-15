媒體自由？中國警衛圍毆隨行採訪文在寅南韓記者  南韓民眾憤怒！

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）南韓總統文在寅13日起對中國進行四天國是訪問，除了率領大規模經濟使節團外，也有數十名隨行採訪記者，然後14日卻傳出有15名中國保安警衛毆打隨行的攝影記者致重傷，南韓青瓦台14日表示已著手調查施暴兇手的身份。

這項消息傳回國內後，引發南韓極大關注、民眾群起撻伐。

南韓外交部發言人魯圭德在昨（14）日記者會上對此事表達遺憾，指政府已要求中方徹查事件真相並採取相應措施，而中方也意識到事件的嚴重性。

韓聯社報導，暴力事件發生在周四文在寅與習近平會面的數小時前，當時高峰會的場地同時也有貿易展在進行，報導指有200位南韓企業與500名中國買主參加。當時文在寅也準備要進入貿易展參觀問候參展的南韓業者，有14名南韓記者準備跟著進去，但中國保安警衛卻擋住不讓他們進入，當時記者們就抗議阻擋，其中一名攝影記者就被拖出來圍毆，據報有15名保安警衛毆打這名男性記者。

儘管當時旁邊一群記者及青瓦台官員喊停聲援，卻不敵對方人力優勢，受傷的記者之後被緊急帶到醫院治療，據傳傷的不輕。

一位不願具名的青瓦台官員向韓聯社透露，政府向北京要求正式道歉，初步調查，這群施暴者可能是那場商貿活動主辦單位KOTRA所找來的私家保安警衛，而不是公安。

南韓聯合新聞通訊社指出，中方毆打韓方記者是無法容忍的行為。這不僅鎮壓新聞自由，更是一種侮辱。