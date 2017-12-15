蘆竹工廠大火奪6命  未提供勞務恐不符職災給付標準

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市蘆竹區6名外籍移工因大火命喪違法員工宿舍，因他們未在工作場所與勞務，市府說，依現行法令，想要符合職業災害補償給付標準恐不容易，但會為他們爭取最大的權益。



至於獲救的5名外籍移工，桃園市政府勞動檢查處表示，目前2人確定需住院治療，1名在急診室觀察中，另2名則已出院。市府後續也將關心慰問，以及提供申請勞保相關協助等作業。



勞動檢查處表示，目前已確認有6名外籍移工罹災死亡，不過，因為當時這11位外籍移工都在宿舍內休息，地點並非工作場所，也沒有提供勞務服務，想要符合職業災害補償給付標準恐怕「有難度」，但市府仍舊會在合法的範圍內，為他們爭取最大的權益。



桃園市政府勞動局說明，矽卡公司目前引進13名越南籍外勞，最近一次實施外勞入國生活訪視為今(2017)年11月25日。

有關職業安全衛生部分，桃園市勞檢處今年8月曾派員實施檢查，當時因未做好防墜措施等被停工處分及限期改善，並罰鍰金額新臺幣3萬元。該公司亦曾因未依法給付加班費遭裁處新臺幣2萬元罰鍰。

桃園市政府建管處長王振鴻表示，依規定，工業用地可申請廠房、倉庫及宿舍，但矽卡公司將倉庫及部分用作員工宿舍建築，建於無法申請合法執照的畸零地上，成為總面績約120坪的違建，加上過去沒有民眾檢舉，所以市府也無查報紀錄，目前正在等待火調結果出爐，才能進一步釐清相關刑責及懲處。

市府後續除先行發放慰問金，還會提供申請勞保補助等相關作業，並協助釐清是否符合職業災害補償給付標準，務求在合法的範圍內為他們爭取最大的權益。

至於確切起火原因，桃園地方法院檢察署檢察官昨晚前往殯儀館相驗遺體，並表示後續的刑責及賠償問題，恐怕需等到後續消防局鑑定報告出爐，案情才能明朗化。