余光中病逝  醫：注意腦中風3大症狀

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）詩人余光中上(11)個月底因急性腦中風併發肺炎住院治療，昨(14)天上午病逝。醫師表示，冬天是出血性腦中風好發季節，不分年齡都應提高警覺，出現臉歪、手舉不起、講話含糊等症狀應儘速就醫。



《中央社》報導，振興醫院神經內科主治醫師尹居浩受訪時表示，每當天氣轉涼，人體內的血管一碰到冷空氣就會快速收縮、血壓飆高就可能出現腦中風，因此冬天以「出血性腦中風」(又稱「腦溢血」)最為嚴重。



台灣國內研究顯示，平均室溫低於18度，出血性腦中風患者也隨之增加，尹居浩指出，不只低溫會誘發腦中風，冬天進補的補品、火鍋等飲食又油又鹹，也可能導致血壓升高、使血管破裂，是誘發腦中風的另一大主因。



尹居浩說，腦中風有3大徵兆或「FAST口訣」，謹記「微笑(Face)、舉手(Arm)、說句話(Speak)」，並記得搶時間(Time)，若是笑起來臉歪一邊、舉手時一手無力或是講話含糊不清，符合其中2種就有72%機會是腦中風，若3種都符合則高達85%，務必儘快送醫。



尹居浩強調，綜觀過去各種研究發現，若沒趕在黃金治療時間6到8小時內治療，有1/3會重度失能、1/3中度失能，生活大小事都需仰賴他人幫忙，僅少數1/3屬於輕度中風，可回到職場工作、獨自打理生活。



他提醒，腦中風並非老人家專利，近年臨床上也見到許多45歲的年輕型腦中風患者，呼籲有高血壓、高血脂、糖尿病患者要控制好疾病，平時做好「不吃重鹹、不吃太油、不吸菸和喝酒」的三不原則，定期量血壓、做健康檢查，不要過度勞累、規律運動。



尹居浩提醒，許多老人家習慣一大清早外出運動，但冬天只要太陽還沒露臉，室外氣溫都相當低，加上室內、室外溫差大，腦中風風險更高，建議長輩們等到天亮再出門，尤其注意頭部保暖，降低腦中風風險。