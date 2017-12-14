海軍與企業合作　拍攝2018慈善公益桌曆

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）海軍司令部與群益期貨，今(14)日上午10時舉行「民國107年公益桌曆義賣善款捐贈 儀式」暨記者會。

海軍司令部副司令蕭維民中將， 代表致贈感謝狀並表示，海軍很榮幸能應國內知名企業 「群益期貨股份有限公司」邀請，結合海軍官兵 「勇敢堅毅」及群益「專業積極」之形象，合作拍攝107 年度主題桌曆。​

（照片來源：海軍司令部)

海軍並授權群益公司開放國內企業、機關團體、 社會大眾認購，所得收入將全額捐贈「財團法人國軍暨家屬 扶助基金會」、「財團法人罕見疾病基金會」等社福機構， 藉以照護國軍官兵眷屬及關懷罕見疾病病友，使海軍官兵與群益共同為社會注入溫暖陽光。

今天發表的107年公益桌曆，是響應「群益公司」 發起的公益活動，係以「暖心英雄」為主題，由海軍官兵與 群益公司同仁著軍事風格服裝共同參與拍攝，耗費約半年左右完成。



（照片來源：海軍司令部)

l07年公益桌曆群益公司首刷印製5千份，開放國內 企業、機關團體、社會大眾認購，所得收入將全額捐贈「財 團法人國軍暨家屬扶助基金會」，以及「財團法人罕見疾病基金 會」社福機構。

海軍司令部另委由軍備局生產製造中心第401廠北部印製所印製，並配發所屬官兵使用。此外，海軍司令部將規劃配合「國防部發言人臉書粉絲頁」、「中華民國海軍臉 書專頁」辦理贈獎活動，網友有機會免費獲得公益桌曆。