台灣冬奧門票再添2張   宋青陽黃郁婷達標

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣滑輪、冰刀雙棲好手、世大運金牌名將宋青陽，在2017-18賽季競速溜冰世界盃最第4站鹽湖城站結束後，確定取得明年2018平昌冬季奧運、男子500公尺競速溜冰門票。



中央社14日報導，2017短道競速溜冰世界盃共分6站，其中前4站成績與積分都被列為2018平昌冬奧資格賽，美國的鹽湖城則是積分截止的封關站。



宋青陽4年前俄羅斯索契冬季奧運，就曾取得參賽資格，當時他取得男子500、1000公尺短道競速2張參賽門票。

翻攝宋青陽臉書

今年他在第3站加拿大站，就已幾乎篤定取得參賽資格，如今鹽湖城站結束後，他也成為繼女將黃郁婷之後，第2位取得冬奧門票的台灣選手。



比賽結束後，宋青陽也在臉書上表示，從世大運結束後馬上轉戰滑冰，他帶著疲倦的身體拼到現在。能夠拼上奧運會，他是無比珍惜感恩能夠代表台灣兩次冬季奧運會，「我很開心，為了記取上一屆奧運會的失利後，重新站回奧運會，我會選擇放手一搏，讓自己不後悔的方式全力以赴。」

而已經取得女子1000與1500公尺冬奧門票的女將黃郁婷，在最後鹽湖城站結束後，她也確定再添1張500公尺冬奧入場券。

這也意味著明年冬奧黃郁婷一人將參加3個項目，賽後她在臉書上表示：「4場奧運積分賽結束..好累..但累的超值，因為可以去韓國了！！！雖然這代表著苦日子也要來了，但是為了奧運再苦都值啦！」

美聯社