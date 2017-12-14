中華防偽雲全新國際化支援 提供企業海外佈局即時防護

中華電信「中華防偽雲」近日首度進軍酒品市場，攜手近兩年在國際市場大放異彩的馬祖酒廠為全新推出的三款酒品提供百分之百安心保證的防偽解決方案。面對大量出貨的酒類及消費性商品，中華防偽雲除了提供購前簡便且有效的辨識程序，只需短短5秒就能取得完整商品資訊及原廠保證，近期更強化了全球通路管理的應用及提供繁體中文、簡體中文、英文、日文等多語系的APP介面，提供企業海外佈局更完善的防偽機制，不僅守護了企業的品牌價值，也保障全球消費者的權益。

中華電信表示：「台灣本土的酒品廣受市場歡迎，同時也是國際比賽的常勝軍，高知名度和品牌價值需要用心維持。馬祖酒廠是全國第一家採用中華防偽雲的酒類品牌，積極保護經銷通路和消費者權益的作法勢必會帶動同業的跟進，中華防偽雲將以涵蓋完整解決方案協助國內外業者，徹底解決棘手的假酒課題，確保品牌信譽。」

此次與近年在國際市場大放異彩的馬祖酒廠合作，「中華防偽雲」的多重防護機制除了守護品牌價值，也將提供馬祖酒廠全球佈局和國際行銷時的最佳助力。馬祖酒廠表示，今年推出的三款新品預定農曆春節前鋪貨至全台經銷通路，而配合新品上市，馬祖酒廠也重整市場佈局，洽談台灣及大陸的總經銷，「中華防偽雲」將發揮兩岸通路管理的加值成效。