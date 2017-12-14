新北學生模擬聯合國會議  暢談「婦女移工」議題

新北市模擬聯合國會議今（14）日在南山高中舉辦校際交流成果發表會，今(106)年辦理2場，國中小組及高中組共計36校600位學生參與，主題從「減少廢氣排放」到「童婚防治與兒童權益」，再到「婦女移工」議題探討採全英文發表。

市長朱立倫親自授證主席團徽章，並勉勵現場所有參與學生，從一校一國發言人亞洲婦女就業權及模擬聯合國會議校際成果發表會中，對學生落落大方與積極進取的表現給予肯定與讚賞，也展現本計畫在新北市開花結果，培育未來的國際人才!

教育局林奕華局長表示，推動模擬聯合國會議，希望讓學生透過扮演世界各國的外交官，以不同的角度與立場探討國際議題，透過會議深化對議題的敏銳度，並增進學生口語表達、組織及論辯能力，共同提升婦女勞動權益及終止性別歧視，強化女性社會保障與培力。

高中組19校全程以全英文進行發表，在會議中代表自己國家積極提出意見，宛如真正的聯合國大使。板橋高中謝旻翰擔任巴基斯坦國家代表，他表示模擬聯合國會議讓他走出社交恐懼，更增加他的口語表達能力與自信，從資料蒐集及英文立場文件撰寫到與夥伴討論及切磋學習，了解團隊合作的重要性，讓他以多元角度看這個世界，增加國際視野。

海山高中陳致妤擔任孟加拉國家代表，她表示該國約27%女性移工選擇到提供較高薪的阿拉伯聯合大公國工作，進而提早進入婚姻，產生相關問題。雖然這是她第一次參加模聯大會，透過資料蒐集及立場文件撰寫讓她更深入探究並掌握孟加拉代表該堅持的立場。

崇光女中曾恩慈擔任納米比亞國家代表，她表示學習以所代表的國家角度探討婦女移工問題，發現自己是幸福的，不必像其他國家或地區，其女性的權益受到欺壓與不平等待遇。在模聯課程中，經由議題討論和發表，訓練她清楚表達自己的立場，更讓她跨出舒適圈，了解世界趨勢與公民議題，讓心胸與視野更開闊。