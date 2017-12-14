偏鄉學童體驗營　雲端物聯、程式教育新體驗

萬里區大鵬國小五、六年級學生今（14）日天參訪青 山國中小學「程式教育體驗中心」，透過平板電腦與acer雲教授 配對，孩子藉由程式操控arduino等生活智慧小發明，引發小 朋友學習創新科技的興趣，並培養跨域整合應用的能力，以提升小朋友程式設計的基礎素養。

結束青山國中小學雲端物聯網(IOT)程式課程後，接著參訪位於臺北市「空總創新基地」的宏碁「BeingLab 智聯跨界創新平台」，在虛實結合、互動體驗的智聯網教學，提供小朋友迥然不同的物聯網體驗。

大鵬國小六年級簡均羽小朋友在體驗「程式教育體驗中心」各項設備及宏碁「BeingLab 智聯跨界創新平台」後興奮的 表示，這次的程式教育體驗營激發他更想學習程式語言的興趣， 學會了程式設計，以後夏天回家就不必揮汗開冷氣了、晾衣服也不必擔心突然下雨了，未來家裡的電器及設備都可遠端控制，增加生活品質。

體驗營執行秘書青山中小徐銘基主任表示， 因應十二年國教新課綱新增科技領域，新北市以「程式校園3+1」 為推動政策（國中小每班每週1堂電腦課、每校至少1名程式種子教 師、每校研發至少1門程式課程，+1為鼓勵各校參加至少1項程式 競賽或活動），連結產業發展趨勢， 培養學生具備面對未來環境所需三大關鍵能力：「問題解決能力」、「創意實作能力」及「邏輯思考能力」，無論是coding程式教 育或雲端物聯網新興科技，都可以跨越城鄉差距， 讓偏鄉的孩子都享有平等的受教權。