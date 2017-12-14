氣候變遷劇烈 馬紹爾島民生活文化備受威脅

（台灣英文新聞／鄧佩儒 馬久羅採訪報導）2016年，路透社報導一批澳洲科學家發現五座所羅門群島（Solomon Islands）境內的小島，因為遭海水侵蝕及淹沒而消失，所幸這些小島並無人居住。

然而，在太平洋群島中，有越來越多的島民因為海平面上升、氣候暖化、罕見氣旋，以及常年旱災等極端氣候變遷，而變成「氣候難民」。

根據聯合國氣候變遷綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change），強烈熱帶氣旋帕姆（Cyclone Pam）於2015年在太平洋群島帶來嚴重災害，其中瓦努阿圖群島（Vanuatu）有75,000人流離失所；而近年來，在馬紹爾群島（Marshall Islands），也有約兩萬人因為家鄉的氣候遽變，而舉家移民至美國。

對許多太平洋群島上的居民來說，氣候變遷已不再是環保人士時常掛在嘴邊的論述，亦或是政治人物不斷閃躲的詞彙，氣候變遷儼然已成為生活中的現實。

馬紹爾群島沃特傑環礁（Wotje Atoll）的市長夫人莉娜（Lina Kijiner-Kisino），便告訴台灣英文新聞記者，沃特傑環礁當地一些居民因為海平面上升的緣故，必須搬離原本的家，移居到內陸地區。

不過，劇烈的氣候變遷不僅反應了馬紹爾人面對大自然變化無常的韌性及適應性，更顯現了馬紹爾人的團結及互助。

莉娜說，儘管有人因為海平面上升而搬家，但她從未聽聞有人因此流落街頭；只要有人的房子被海水淹沒，他的親朋好友勢必會伸出援手。「這是我們的文化，我們總是互相幫忙。」

在美國取得大學學歷的莉娜，談吐有致，臉上隨時掛著一抹親切的笑容。然而，當提起她的國家及同胞因為氣候變遷而遭受生命威脅，而這些威脅多半來自其他發展中大國家的污染時，莉娜仍難掩憤慨之情。

莉娜說，「就如妳所見的，我們島上根本沒有任何大工廠，我們沒有製造會導致氣候變遷的污染源。」

莉娜認為，太平洋的極端氣候是由已發展及發展中的大國家所導致，因此對於改善環境問題，他們理當做得更多。

接受訪問的當天，莉娜在馬久羅環礁（Majuro Atoll）舉辦的「一島嶼一特產」市集中，販賣由她的島上的婦女手工製作的花飾。

莉娜充滿熱情地解釋，她所販賣的花飾是用椰子樹葉編織而成，裡面包裹細鐵絲，因此可以隨個人喜好調整花飾的樣子。

不過莉娜也坦言，椰子樹的產量在馬紹爾群島已經逐年減少。她說，北部長年的乾旱，以及被淹沒的海邊都是導致椰子樹產量減少的原因。

另一位在市集裡販賣手作飾品的吉米（Jimmy Jonathan）也有同樣的憂慮，他販賣的男士領帶及女士項鍊，皆是用椰子樹及露兜樹葉編織而成。

吉米說，如果椰子樹和露兜樹消失了，很多東西也會跟著消失，因為椰子樹和露兜樹不僅是馬紹爾人的糧食來源，凡是製作器皿、服飾等，也需要用到，除此之外，「椰子樹和露兜樹更是馬紹爾群島文化的一部分。」

吉米說，如果海平面持續上升，馬紹爾群島上的一切都將消失不見。

吉米所言並非駭人聽聞，根據美國中情局（CIA）的數據，馬紹爾群島的平均高度，僅有海拔兩公尺高；而在首都馬久羅環礁內，最高的地方竟是一座人工便橋，駕車經過，人工便橋隆起的高度就好像一個減速帶一般，放眼望去兩旁都是汪洋大海。

氣候變遷帶來的影響，使得太平洋島國的政府無不卯盡全力，呼籲全球各界要正視日漸加劇的環境問題。

而當世界各領袖們漸漸回過神來，意識到氣候變遷對人類社會的威脅及帶來的龐大經濟損失，而開始採取行動時，那些位處太平洋島上的居民，正用自己的生命財產與氣候抗衡，而他們的聲音卻始終鮮為人知。

（以上照片由鄧佩儒攝／台灣英文新聞拍攝）