台灣印度合作升級 簽署產業合作備忘錄

（中央社記者康世人新德里專電）經過3年努力，台灣與印度的產業關係更上層樓，駐印度代表田中光與印度台北協會會長史達仁，14日天簽署台印推動產業合作瞭解備忘錄，深化產業雙向交流合作。

官員透露，台印簽署備忘錄後，將先從車用電子、智慧城市等領域推動產業合作。

備忘錄內容指出，台印合作方式包括透過研發、設計、工程、製造及售後服務的分享，以不同商業模式合作，創造產業綜效及建立價值鏈，提升雙方產品及服務的附加價值，或合作建立產業園區，作為產業聚落發展的平台。

此外，台灣與印度也將在備忘錄下，進行法規、政策資訊交流及一站式服務，為雙方企業提供協助。

田中光指出，台印推動產業合作瞭解備忘錄，是繼10月12日在台北舉行2017台灣印度產業鏈結高峰論壇，由中華民國全國工業總會與印度工商協會，帶領雙方產業協會、業者與法人智庫，共同簽署21項合作備忘錄後，再度簽署的重要備忘錄，象徵台、印政府深化產業雙向交流合作的決心。

印度近年經濟成長快速，總理莫迪（Narendra Modi）推動來印度製造、數位印度與智慧城市等政策，每年經濟成長超過7%，加上13億人口紅利與豐沛的資通訊軟體優秀人才等優勢，已成全球產業布局重點。

經濟部國貿局指出，台灣電子製造業在全球居領先地位，且具備產業鏈分工良好、產品設計與創新、關鍵零組件製造及高效能生產管理能力等優勢，與印度產業形成良好互補，是天生的合作夥伴。

國貿局強調，透過備忘錄簽署，建立制度化的產業合作機制與平台，就產業、投資及技術合作領域建立更緊密關係，將有助台灣業者透過合作，掌握印度市場龐大需求，贏取商機。

簽署儀式在印度工商部舉行，國貿局副局長李冠志、工業局副組長顏鳳旗，與印度商工部產業政策及推廣司司長庫瑪（Vandana Kumar）共同見證。