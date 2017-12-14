〈時評〉公投鳥籠已破 修憲正名租港 台灣振翼高飛

12月12日立法院終於三讀通過公投法的修正，這是距離2003年11月27日公投法立法，已有14年之久。這幾年來，我參加了無數次的促進公投修法的活動，包括在2014年7月11日以領銜人身份提送了一個「你是否同意新北市台電公司核能四廠進行裝填核燃料棒試運轉？」的公投案。只是這個12萬公民連署的公投案，最後在8月22日被13位公投審議委員會委員所否決。真的是匪夷所思，也証明當時的公投法果然是鳥籠，非修不可。

再往前推，2004年3月底總統大選時，也有兩個公投案，一是「增強國防公投」、一是「對等談判公投」。這兩個公投案，是阿扁總統應用公投法第17條條文，所提出來的公投案。當時，因為公投門檻奇高，投票率要超過百分之五十才算通過。為了提高人民的投票率，我以個人連署的方式，取得這兩個公投案的反方代表資格，參與公投前的辯論。雖然有一項由阮明先生代替我出席辯論，我自己則在「增強國防公投」這一案與民進黨政府的代表、前台北縣長尤清博士有一場辯論，相關的資料在網路上還可以找得到。

在2004年總統大選之前，有一個「228手牽手護台灣」的百萬人行動，在這個228牽手護台灣的行動舉行之前，我也提出了應該要推動兩個公投案的建議，並展開連署的工作；一個是「公投修改公投法」、一個是「台灣正名」。其具體的主文內容，我發表在2016/12/24台灣英文新聞 「時評」《雙公投案 台灣正名 突破一中》有所討論。其主文如下：

第一案提案主文：「公民投票法修正原則為增列得適用憲法原則之創制」。

第二案提案主文：「為符合國際現實、突破外交困境，我國國號自本案通過之日起，正名為『台灣』」。

這裡我想除了上面所述的兩個公投案之外，配合時事更應該增加另外一個公投案。這個時事是什麼呢？就是美國總統川普在本週簽署了「國防授權法案」，强化台美防務關係，准許台灣與美國軍艦可以互訪。那麼我這第三個公投案就是：「你是否同意將高雄左營​軍港租給美國使用？租期50年」。

我相信，我提的這三個公投案，

第一是「公投修改公投法」若通過，台灣人民就可以有修改憲法及更改國名的權利。

第二是「正名」自公投通過之日起，國名更改為「台灣」。

第三案若通過，將左營軍港租給美軍來使用。那麼台灣的安全可以得到進一步的保障。在國際上，台灣也將會受到進一步的重視。那麼我們只要努力解決包括勞資、環境以及能源等問題，台灣在國際上立足以及日後的建國是指日可待的！

這是我、像頼清德院長一樣，作為一個主張台灣獨立的政治工作者，所應該要努力堅持的！