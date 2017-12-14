緬甸內戰持續  已有6,700位羅興亞人遇害

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這份資料是根據逃往孟加拉的難民所做的訪談數據，罹難人數遠比緬甸官方公布的400人還要高。無國界醫生(MSF)表示，「這是由緬甸當局所作最廣泛暴行的指責。」但緬甸官方批評這些暴力行為是境內恐怖份子所為，撇清自身的責任。

《BBC》報導，MSF表示，自8月內戰開始，已有超過647,000名羅興亞人逃至孟加拉，而在8月25至9月24日一個月內，至少有9,000名羅興亞人死在緬甸。「最保守的估計而言，也有至少6,700人因暴力行為喪身，其中包括730名五歲以下孩童」，MSF說道。

關於羅興亞族的大屠殺事件，數月以來各國媒體和研究人員都有相關報導，包括對難民的訪談，更能真實揭露這些違反人道的可怕罪行。MSF所研究的案例指出，緬甸軍方的行動殘暴到足以進入國際刑事法院以違反人道罪行審判。

但問題在於，緬甸政府並未批准國際刑事法院羅馬規約，也未受其規範，因此欲將這起衝突提交國際刑事法院，就需要聯合國五個常任理事國的一致同意，而中國政府卻直到現在都對緬甸政府處理境內衝突的做法給予支持。

雙方衝突掀起大批難民

雙方衝突始自今(2017)年8月，30個緬甸邊境崗位與一座軍事基地被武裝組織「阿拉干羅興亞救世軍」(Arakan Rohingya Salvation Army)攻擊，軍政府展開「種族清洗」回擊，並有佛教民兵組織支援。

羅興亞難民指出，從上(8)月25日開始，他們的村莊被緬甸軍方的安全部隊突襲、劫掠、燒毀，村民被無差別的殺害，超過18,500位羅興亞穆斯林從緬甸若開邦(Rakhine)逃至鄰近的孟加拉。

在經歷「內部調查」後，11月緬甸軍方認為自己並不需承擔這些暴行的指控，他們否認殺害村民、燒毀村莊、偷竊或強暴婦女與女童。然而，緬甸政府的主張與《BBC》記者的調查和觀察相違背；聯合國人權主席形容「這就像是教科書示範的種族清洗」。

MSF所調查得知的數據主要來自於逃難難民的口中，69%的死亡來自於槍口下，9%是因房屋被燒毀而喪身，5%是被虐待鞭打致死，「但這些都還可能低估了實際死亡數量，因為我們並未調查全部孟加拉的難民，也不包括那些未能逃至孟加拉的家庭。」

11月孟加拉政府曾跟緬甸政府簽訂協定，遣返成千上萬名難民，但遭MSF批評是不成熟的舉動，因為即使到目前仍有暴力行為在各地發生、大量難民仍逃往孟加拉避難。

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