遊客太熱烈　1640萬元澎湖消費券提前被搶光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​為衝120萬旅遊人次，促進澎湖冬季旅遊，澎湖縣政府上個月也就是11月21日，首次推出冬遊澎湖消費券。

原計畫1640萬元額度消費券能夠發放到明年2月，但因來客數遠超預期，讓原本規畫額度可撐2.5個月的時間，只維持了23天，就在昨(13)日已全數兌換完畢，遊客可持續使用至明年2月12日為止。

《蘋果》引述澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡表示，消費劵活動共吸引1萬6307觀光人次兌換，若以每人消費概估7000元計，創造約1億1415萬元在地經濟產值。

劉美凡說，目前無再發放之規劃，但會持續推出結合軍事巡禮、行軍野餐、軍事展演等體驗元素的逆風跨海大行軍等冬季主題觀光活動，來號召國內外遊客一起前進澎湖。



澎湖去年觀光客人數首破百萬人次，但今年縣長陳光復喊出突破120萬人次，卻遲未達標，因此上月21日推出，至明年2月10日間，凡入境澎湖並入住合法旅宿的非縣籍遊客，依照住宿天數都可申請500元或1100元不等消費券。



儘管120萬人次還是沒達標。但劉美凡說，截至今(106)年11月，觀光人數計109萬3696人次，已較去(105)年同期，成長4萬7058人次。

消費券搶光的消息一出， 「沿著菊島旅行-澎湖資訊網」臉書專頁上，有網友po文抱怨說，「明天都要出團了，旅行社突然說澎湖縣政府1100元的消費券突然沒有要發放了，讓誰能接受?爆氣受騙的近千團未出團的台灣旅客澎湖三日團，會開心在澎湖消費嗎?」

不過網友紛紛回應說「一開始政府就說了1640萬發完為止，如果是旅行社說一定有消費券結果沒有，這應該是旅行社開太多團的問題吧。」