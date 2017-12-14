101煙火秀主打環保  結合燈光秀總長6分鐘

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北101今(14)天公布2018年新年大秀模擬動畫，今(2017)年煙火秀強調環保，施放煙火的數量將比去年少，但會加入燈光秀等多媒體裝置演出，持續長達6分鐘，是台北101施放煙火紀錄上最長的展演。



《中央社》報導，台北101今天宣布新年煙火大秀主題為「幸福共好Happy Together」，並公布30秒的新年大秀模擬動畫。今年首創「TPAD」燈網看板，將掛在101大樓35層至90層樓間。



今年煙火大秀將結合由近14萬顆LED組成的超長燈網TPAD演出，從2017年11時59分開始，持續長達360秒的展演，將成為史上最長的視覺饗宴。



台北101總經理陳世明表示，最近空污議題相當受到關注，台北101也逐漸朝向少煙的方向前進。過去一度有3萬發的煙火數量，今(2017)年煙火有1萬6000發，另外增加LED組成的燈網TPAD，運用多媒體帶來視覺創新，希望歡慶新年也能兼顧環保。



陳世明指出，這次新年煙火大秀，台北101集結許多創意團隊，包括中華文化總會擔任創意顧問，引薦2017年台北世大運開幕影像及國慶光雕的年輕創作者陳怡潔加入擔任影像導演。



發言人劉家豪說，台北市市長柯文哲曾跟他們提過跨年煙火想法，認為跨年的慶祝並不是只在一天，而是有連貫性。台北101接納市長想法，從今年12月2日TPAD就會啟用，一直有相關展演到跨年。



劉家豪指出，民眾12月2日至21日期間，只要上臉書「 2018幸福共好Happy Together 」粉絲團留言，並寫下16字以內的願望，台北101每天會選出最多272名幸運兒，在晚上6時至10時於TPAD上秀出民眾的願望，12月22日則會彙整前3週參與民眾的願望，在TPAD上做一次特殊展演。

台北市觀光傳播局下午也公布跨年晚會主持人和第一波演出卡司，主持人由曾寶儀和金鐘獎主持人KID聯手搭擋，記者會中也公布首發跨年卡司，包括丁噹、盧廣仲、畢書盡、韋禮安、艾怡良、頑童、周湯豪、林明禎等人。