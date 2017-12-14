北韓鬧油荒？傳金正恩下令：高官勿搭車每天走1萬步

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）北韓日前宣佈，試射成功能攻擊美國本土全境的洲際彈道飛彈「火星15號」。不過，很多專家認為，在核彈威脅提高的同時，完成實戰部署仍需很多時間。

北韓最高領導人、勞動黨委員長金正恩，之所以急著宣佈「完成核武大業」的原因，或許是想穩定北韓內部情勢。

根據《日經新聞》與美國國家廣播公司NBC報導，北韓消息人士近日透露北韓內部的情況，與連日來外界看到的，慶祝洲際飛彈發射成功的歡樂氣氛，其實大相逕庭。

據報導位於北韓北部、據稱擁有東北亞最大規模鐵礦石儲量的茂山礦山，最近進行大規模裁員，留下的勞工，工資和食品配給，經常傳出拖欠情況。

在北韓，汽車是代替飛機和高速鐵路的重要交通工具，但由於美國祭出石油禁運措施，避免北韓用於試射飛彈。再加上中國限制石油精煉産品出口，北韓警察開始嚴格檢查街上行駛的卡車。

北韓當局除了積極鼓勵開發、使用汽油及柴油替代燃料，勞動黨高官甚至被要求「不要搭車，每天走1萬步」。

另一方面北韓國內白米及日用品的價格和匯率，沒有明顯波動。原因是單價較低的北韓國産品，比率正在提高。

《日經新聞》稱，種種跡象顯示金正恩正竭盡全力維持體制。他命令在所有領域實現國産化和擴大生産。北韓相關人士透露，最近北韓單方面重啟了南韓前總統朴槿惠關閉的南北韓合作項目「開城工業園區」的運行，並將北韓生産的日用品和服飾推廣到市場。

美國NBC的報導則認為，川普石油禁運等北韓政策，恐怕不但無法阻止金正恩發展核武的野心，反而會先影響到北韓農業發展，波及北韓無辜的2500萬人民，甚至引發大飢荒。