「喬妹」出席中韓晚宴　「限韓令」可望露曙光

(台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導) 南韓總統文在寅自13日起將對中國進行四天國是訪問，除了率領大規模經濟使節團外，也會大打明星牌。而稍早在首爾仁川機場，有媒體捕捉到宋慧喬準備搭機飛往北京的身影，是否會為去(2016)年9月中國強勢祭出的「限韓令」帶來一夕曙光，引起各界關注。

繼11月在越南舉行的亞洲太平洋經濟合作會議(APEC)後，中韓兩國再度會面。過去因「薩德飛彈防禦系統」導致兩國關係急凍，中國更於2016年下半年下達「限韓令」，不僅許多南韓藝人和所代言的廣告乏人問津，中國遊客赴韓旅遊人數也大跌。但如今文在寅5月上任以來，兩國關係逐漸回溫，逐步展開交流。

根據其他媒體報導，於10月底雙宋聯姻後，宋慧喬首度公開亮相飛往北京出「任務」。《中央社》報導，13日晚上，中國國家主席習近平在人民大會堂設宴款待南韓總統文在寅，而宋慧喬也出席本晚宴，這也是她婚後首次公開行程。據韓媒《OSEN》報導，此舉被不少網友視為是中國「限韓令」破冰的第一步。

宋慧喬因演出《太陽的後裔》等韓劇在中國擁有極高知名度，中國粉絲更親切地稱她為「喬妹」，可視為韓中兩國文化交流的大使。而除了「喬妹」外，還有在中國發展相當成功的南韓藝人秋瓷炫將帶著他的中國妻子于曉光，以及如偶像組合EXO的小分隊EXO-CBX等人，作為韓國藝人代表出席活動。