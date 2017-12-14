不只保育瀕危物種 加國政府納入棲息地保護

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 根據加拿大瀕危物種保護法，加拿大政府13日宣布，將加強北大西洋露脊鯨與白鯨兩種被列為瀕危物種及其棲息地的保育。新法令將過去不受重視的動物棲息地納入保護，並限制任何破壞行為以確保保育動物不受人類威脅。

加拿大漁業及海洋部長Dominique LeBlanc表示，目標是保護物種生存和繁衍的重要棲地，例如分娩處所、下蛋後孵化的地方以及可覓食或飼養後代的地方。

《加拿大廣播電台》(Radio-Cananda)報導，今(2017)年夏天，北大西洋露脊鯨(Eubalaena glacialis)與白鯨(Delphinapterus leucas)這兩種瀕危物種都有大量死亡的記錄，其中又以白鯨為最多。

《法新社》(AFP)也報導，加國政府較為擔憂的是，和往年相比，北大西洋露脊鯨今年的平均死亡數有攀升的趨勢。據解剖報告顯示，這些哺乳動物都是死於內出血，也就是在和船艦相撞後或是誤入捕魚陷阱設備所導致的傷害。而自今年6月統計，已有12隻北大西洋露脊鯨死於Saint-Laurent海灣。

綜合外電報導，加國政府13日決定劃限白鯨「主要棲息地的保育」區域，當然這也包括Saint-Laurent海灣在內，及北大西洋露脊鯨及北瓶鼻鯨的保護區域。不只這些海洋哺乳動物，加國政府也決定保護魚貝類，其中包括斑點雀鱔 (Lepisosteus oculatus)、透明鏢鱸 (Ammocrypta pellucida)、巴氏杜父魚(Cottus bairdi)、堪察加鮑螺(Haliotis kamtschatkana)和北美吸口魚(Erimyzon sucetta)。

加拿大自然和公園社會(Société pour la nature et les parcs du Canada, 簡稱SNAP)的執行長、同時也是生物學家Alain Branchaud，在獲知此消息後深感欣慰並表示，就保護層級而言，對於物種來說，棲息地的保護是至關重要。

為了防制明(2018)年瀕危物種死亡數再度攀升，加拿大漁業及海洋部長Dominique LeBlanc基於「哺乳類族群會因氣候變遷而分布到不同區域」，希望儘速劃分「主要棲息地」。

這項法令與過去有何區別呢？以前法令只就瀕危物種本身進行保護與保育，但和牠們生存息息相關的棲息地則沒有受到重視。Alain Branchaud說，這項法令非常的嚴格，只要區域劃分出來後，所有在這個範圍裡的生物物理元素都會被禁止破壞，這是很重要的措施。

去年，加國政府已採取有關措施進行白鯨與白鱘的棲息地保育，而基於生態保育拒絕了橫加公司(TransCanada)欲在Saint-Laurent岸邊進行油井開挖，那區域也是母白鯨在夏天時生產的區域。