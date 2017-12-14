是否歡迎美軍艦來台 吳釗燮：假設性問題

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統府秘書長吳釗燮今天被立委詢問到，府方是否歡迎美國軍艦到台灣來？吳釗燮說，這是假設性問題，還不清楚美國政府態度，會在台灣國防與地區和平穩定，拿捏最恰當平衡點。

美國總統川普（Donald Trump）12日簽署國防授權法，其中包括考慮重啟美台軍艦互訪可行性的條款。

立法院司法法制委員會今天審查總統府相關預算，吳釗燮列席備詢。中國國民黨立委孔文吉詢問，站在總統府的立場，會不會歡迎美國軍艦到台灣來？

吳釗燮說，這還是一個假設性的問題，紅旗操演、軍艦互訪，這是美國國會的意見，要經行政部門核可，尤其重大事情是總統的特權，接下來，如果台灣的國防部門要與美國國防部門有任何合作，要經兩邊行政部門討論。

孔文吉問吳釗燮說，是否支持美台加強軍事合作？

吳釗燮說，目前台灣與美國軍事合作已非常密切，當然也希望更加密切，包括軍售項目或人員互訪的部分也希望加強，讓台美的國防聯繫更加密切，目標是希望捍衛地區的和平穩定，「這與我們與中國之間的關係並不是互相排斥的，我們也希望追求與中國方面的和平的關係，希望維持兩岸的和平現狀。」

對於中國駐美公使李克新日前曾說，「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」。吳釗燮說，中國駐美公使的發言「非常特殊」，在李克新之後有中國相關政府部門其他人出來講話，與李克新所講的是不一樣的。

孔文吉再追問，美國總統簽署國防授權法，會不會觸犯中共的敏感神經？總統府的立場是歡迎或支持美國軍艦到台灣停靠嗎？

吳釗燮說，這是假設性的問題，美國政府的態度是什麼，還不知道，「如果有討論的話，我們會依照對台灣國防上面最有利的方向思考，也必須考慮地區和平穩定，我們會拿捏最恰當的平衡點。」1061214