〈時評〉比罷昌更重要的事  

罷免時代力量立委黃國昌的投票，即將正式登場，由於這是選罷法修正後，受到高度關注的中央級民代罷免案，各界都在等最後結果；不過，在罷昌與否之餘，更重要是新一波的選罷法修正，必須納入不在籍投票，以保障多數人的參政權。



立法院在去年底三讀通過選罷法修正案，將原本過去罷免的「雙二一」門檻，投票率超過總選舉人數二分之一、同意票也要超過有效票二分之一，放寬為同意票大於總選舉人的四分之一，即算通過罷免案。



不僅如此，罷免的提案門檻也鬆綁，將提出門檻由總選舉人總數2%改為1%，連署門檻由總投票人數13%下修為10%，同時也刪除罷免活動不得宣傳的規定。



因此，這次推動罷免的安定力量四處宣傳，時代力量為了反罷免，也一樣到處舉辦活動，使得整個罷免案受到高度矚目。原因無他，主要是黃國昌具有全國性的高知名度，加上因為與特定媒體之間的恩怨情仇，推波助瀾了整個罷免案，且在放寬罷免門檻後，外界也在觀察，是否能一改過去情況，真的能罷免不適任民代。



儘管媒體炒得沸沸揚揚，但在熱鬧之餘，其實有比罷免案更重要的修法。包括透過修改憲法，將投票權下修到十八歲等。此外，立法院內政委員會也在12月7日初審通過「公職人員選舉罷免法第17條修正草案」、「總統副總統選舉罷免法第17條修正草案」，意即具原住民身分之選舉人，得申請移轉至其他縣市投票。



若未來完成立法，等於是原住民可以先實施不在籍投票，這具有試辦效果，也可累積經驗，進一步推廣到全國各個領域，這也是參政權的基本保障，也是未來要走的方向。



不論最後罷昌結果為何，選罷法也是時候該整體檢討了。

（作者李平華，資深媒體人）