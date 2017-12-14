越南參與CPTPP 專家：利弊並存

（中央社河內14日電）美國除外的跨太平洋夥伴協定（TPP）11國上月就繼續推進TPP達成共識，並更名為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。專家表示，CPTPP若生效，越南將從中享有利益，但也面臨若干挑戰。

「越南之聲」新聞網站引述經濟專家報導，與TPP協定相較，CPTPP協定對越南帶來的利益明顯減少，因為這項新協定沒有包括美國市場在內。雖然如此，CPTPP仍將給越南帶來不少利益，加強越南與世界和地區一流經濟體的合作關係。

專家指出，越南商品將可進入各國市場，尤其是目前是越南第5大貿易夥伴和第3大投資夥伴的日本市場；另外，將可拓展加拿大、墨西哥、秘魯、智利和澳大利亞等市場，紡織品服裝、皮鞋等勞動密集型行業出口將大幅成長，農產品也將從中獲利。

另一方面，CPTPP也是法律方面等標準較高的協定，參與這項新協定，越南必須實施體制和相關政策的改革，逐步建設完善且具有競爭力的投資經營環境，從而為經濟發展帶來積極動力。

不過，專家也指出，CPTPP若生效，相關稅率將降低，因為能享各種優惠，地區內各國的商品將湧入越南市場，對越南業者造成激烈競爭壓力。

此外，目前越南紡織業原料主要從中國大陸進口，由於CPTPP原產地規則，越南政府與業者未來必須尋求適合措施與方案，才能享關稅優惠。1061214