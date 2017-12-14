延長戒嚴令至全國？  杜特蒂：取決於「政府敵人」

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）據菲律賓外媒《Rappler》報導，昨(13)日在接受記者訪問時杜特蒂表示，若共產黨游擊隊新人民軍(NPA)加強招募新成員、並提高對菲律賓政府的威脅，他可能考慮將現行只在民答那峨島(Mindanao)實施的戒嚴令擴大到全國。

菲律賓南部穆斯林城市馬拉韋市(Marawi)於今(2017)年5月23日發生恐怖分子叛亂，杜特蒂當天宣布民答那峨島全島戒嚴60天，後來在國會聯席會議以261比18，表決通過延長至今年年底。

昨(13)日菲律賓國會召開聯席會議，表決同意杜特蒂將民答那峨島的戒嚴令再延長一年至2018年12月31日，對此，參議員Franklin Drilon認為此舉可能讓杜特蒂以為全國戒嚴令的實施存在可能性。

杜特蒂說道，「如果NPA正大量招募新成員，並不斷製造衝突、麻煩以破壞政府運作，菲律賓政府將不會等待，直到他們消失。」他並且表示，所有影響他採取戒嚴令的決定，都將取決於「政府的敵人」。

他強調，他會聽取軍隊和警方的意見，「由他們來決定什麼程度的暴行和攻擊才須適用戒嚴令。」

但同時，有議員認為延長戒嚴令是不合法的，畢竟馬拉韋市戰役已經結束，政府已經沒有戒嚴依據，但杜特蒂反駁，NPA恐怖分子多件埋伏、侵襲、縱火和暴力事件已使民答那峨進入叛亂狀態。