駐厄瓜多代表處被迫改名 合作計畫喊停

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）外交部今天表示，厄瓜多政府片面要求駐厄瓜多代表處改名為「台北駐厄瓜多商務處」後，國合會協助厄瓜多的牡蠣合作計畫也隨即中止；厄方已提出繼續進行合作的請求，外交部正在考慮中。

民主進步黨立委蔡適應今天在立法院外交及國防委員會質詢時，問到厄瓜多要求「中華民國駐厄瓜多商務處」更名為「台北駐厄瓜多商務處」，以及國際合作發展基金會在厄瓜多的牡蠣繁養殖計畫，質疑厄國政府對台不友善，雙邊合作計畫還繼續。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟表示，目前與厄瓜多的實質關係還不錯；改名不是單一事件，「是一段時間累積的結果」，在厄國政府要求代表處改名後，牡蠣繁養殖計畫就中止；這項計畫由國合會與當地一省的單位合作執行。

周麟說，計畫已中止一段時間，對方已提出希望繼續推動這項合作計畫的請求，我方「現在在考慮恢復」。

根據國合會網站資訊，厄瓜多牡蠣繁養殖計畫是由厄瓜多聖埃倫娜省政府向駐厄瓜多代表處提出請求，盼台灣協助提升牡蠣產能，進行漁民技術訓練、採收後處理示範等產業輔導措施，逐步輔導牡蠣產業成形。原訂計畫執行時間是從2016年11月到2020年11月。

在中共打壓下，駐厄瓜多、駐杜拜、駐巴林等代表處陸續在今年年中改名。這些國家與台灣無邦交，原本代表處的名稱有中華民國或台灣，都已改成台北。1061214