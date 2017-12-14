分析：阿拉巴馬州敗選  川普影響力不再？

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國阿拉巴馬州參議員補選，12日激烈投票終於落幕，阿拉巴馬州身為共和黨大票倉，選前勝券在握的共和黨候選人摩爾(Roy Moore)，卻因性侵醜聞與自己暴言不斷，最終以1.5%得票率之差敗給了民主黨候選人瓊斯(Doug Jones)。也讓川普威信大受打擊，恐將對他推動政策和未來領導共和黨產生廣泛影響。

《CNN》和《BBC》報導，截至阿拉巴馬州時間13日午夜0時，這場話題性爆炸的參議員補選，開票進度已完成99%，民主黨的瓊斯拿下了49.9%的選票；坐鎮共和黨票倉的摩爾卻只拿下48.4%，逆轉輸掉了這場關鍵選戰。

瓊斯不僅是阿拉巴馬州過去25年來，選出的第一位民主黨籍參議員；參議院內，共和黨對民主黨的席次優勢也縮減到兩席之差，恐影響川普在參議院推動的法案進度和多數優勢。

外界分析，阿拉巴馬州這個傳統保守州落入民主黨手中，不僅是一種對川普執政與「精明」的質疑，也開始令人懷疑，川普過去那打破政壇傳統與分野的高調作風，是否已不再受歡迎。

儘管選後川普在Twitter上第一時間恭賀對手瓊斯，但也發下豪語，預告共和黨將會持續反撲，且川普也在Twitter上重申自己當初的立場，「我為什麼一開始支持(另一位候選人)史傳吉(Luther Strange)，就是因為摩爾並無法獲得勝利。事實證明我是對的！」川普表示應該要推出共和黨最有力的候選人參選才是正確的。

這番言論引發了外界對此次共和黨敗選的檢討聲浪，究竟是推錯候選人、抑或凸顯了反川普勢力的興起。

另一方面，這次勝選對民主黨是更高意義的勝利，不只是因為他們拿下了先前不被看好的參議員選舉，更是繼上月維吉尼亞州州長由民主黨拿下後，沿續而來整個黨派與全國的勝利氣勢。瓊斯的勝選演說講道，「我們一直在歷史的交會點，過去我們總選了錯誤的路」，意指一個被種族和文化衝突撕裂的社會，「但今晚，各位終於踏上正確的道路。」

這也是在2016年美國總統大選慘敗的第13個月後，民主黨終於拿下勝利，再次有理由相信自己，也替2018年國會期中選舉帶來希望。

分析認為，這次阿拉巴馬州選舉也說明了美國政治生態的轉變，共和黨候選人摩爾的敗選部份由於他的性侵醜聞和對女性的歧視言論，必須注意這類言行和指控是否會影響到參選政客的形象與可靠性，對此，一位反川普的共和黨參議員Jeff Flake做了短結，「合宜得體最終獲勝。」