歐洲議會決議 支持台灣國際參與

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）歐盟歐洲議會昨（13）日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）會議通過的「共同外交暨安全政策」年度執行報告中，決議表示支持台灣的國際參與。

歐盟共同外交暨安全政策（Common Foreign and Security Policy）報告中提及，「強調維持亞太地區和平、穩定及繁榮對歐盟及其會員國具重要利益；呼籲區域內包括東海、南海及台海相關各方以和平方式解決歧見，避免片面改變現狀，以捍衛區域安全；重申支持台灣有意義參與國際組織及活動之承諾。」

外交部長李大維今日上午在立法院備詢時，則對歐洲議會的決議表達感謝。

另外，外交部的聲明中，則是呼籲歐盟持續關注亞太區域安全及兩岸關係和平發展，並堅守民主、自由及人權等普世價值，支持台灣參與各項區域及全球性組織、機制及活動，進而對國際社會做出更多貢獻。

外交部表示，近年來歐洲議會多次在共同外交暨安全政策年度執行報告決議中納入友我文字，並重申支持台灣國際參與。

共同外交暨安全政策報告指出，面對現今的挑戰，任何一個歐盟會員國都無法僅憑一己之力解決，並強調要保障歐盟的利益及價值，共同的歐盟政策行動將是最為有效的方式，而藉由執行共同外交暨安全政策，歐盟能夠對外在的衝突與危機做出適當回應、強化盟友的能力以及保衛歐盟。