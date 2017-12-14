〈時評〉謙卑面對公投法  

爭吵多年的公投法修正，終於在立法院完成三讀，雖然打破鳥籠公投的限制，大幅降低公投的門檻，但若不想讓公投法被視為洪水猛獸，各政黨、政治人物或是社運團體，應珍惜這得來不易的民主成果，以更謙卑的態度去行使公民投票權利。



根據公投法修正案通過的內容，各項門檻都下修，包括公投年齡從20歲降至18歲，將提案門檻降為萬分之一（約1800多人）、連署門檻1.5%（約28萬人）、通過門檻同意票數多於不同意票數，同意票須超過投票人數四分之一（估算約469萬人），並刪除公投審議委員會。



因此，未來要提出公投的機會頗高，特別是公投往往會合併選舉舉行，一些政黨為了衝高投票率，很可能會故意提出公投案，這也使得各界紛紛擔心公投會變多。



儘管根據三讀條文，公民投票適用事項，依憲法規定外，其他適用事項包括法律複決、立法創制等，等於排除了變更領土、國號的憲政層次公投，這也是各界最矚目的統獨公投，不過，可以預見的是，除了這些題目以外的公投，將會隨之而來。



以一場全國性的公投來說，成本大約是七億元，除非是和總統或立委選舉合併舉行，否則，若是太常舉行公投，勢必會造成一筆額外的負擔，甚至因為過度的動員、宣傳，造成選民疲乏，最後結果將是勞民傷財。



再者，這次公投對於一些國家定位、兩岸協議的部分，尚未列入公投法的範圍，也是未來要持續推動的方向，只是一旦公投過於泛濫，造成社會大眾負面觀感，未來若是要再翻修公投法，可能會遭遇到更多阻力，反而得不償失，甚至可能公投內容會被限縮、門檻再度提高。



因此，在新版公投法正式上路後，這個爭取多年公民權利，每個人都更應該認真嚴肅看待，好好維護自己的公投權。

（作者李平華，資深媒體人）