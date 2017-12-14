南京大屠殺80週年  習近平不發言代表什麼？

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）昨(13)天是「南京大屠殺80周年紀念日」，中國在南京舉行國家公祭，但習近平罕見地未發表談話，對此，日媒與韓媒各自解讀了中日韓的未來關係。

陸媒報導，12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，當日上午，中國國家主席習近平出席了「國家公祭儀式」，這是習近平時隔三年再次出席該儀式。



習近平上任後，於2014年將9月3日確定為抗日戰爭勝利紀念日，將12月13日確定為南京大屠殺公祭日。當年習近平參加公祭儀式時，痛斥日本侵華戰爭給中國人民帶來了前所未有的巨大災難；南京大屠殺更是「駭人聽聞的反人類罪行，是人類歷史上十分黑暗的一頁」。



習近平還說，南京大屠殺慘案鐵證如山、不容篡改。任何人要否認南京大屠殺慘案這一事實，歷史不會答應。為南京大屠殺死難者舉行公祭儀式，是要喚起每一個善良的人們對和平的嚮往和堅守，而不是要延續仇恨。

但今(2017)年，習近平在南京出席了上午10時整開始的公祭儀式，隨後參觀了「南京大屠殺史實展」，並會見南京大屠殺倖存者代表和為中國人民抗日戰爭勝利做出貢獻的國際友人親屬代表，並未發表公開發言。

日媒報導，習近平不發言非常罕見，在日中關係改善的氣氛不斷高漲的時刻，習近平用特異的形式向日方發出了信號。

日本民眾播放紀錄片還原史實

回過頭看日本，日本靜岡民眾於12日舉辦南京大屠殺80周年紀念活動，吸引了近200名當地民眾到場參加，活動中首先播放了日本每日放送電視台1991年製作的紀錄片《膠片記錄歷史 檢證南京大屠殺》。



該片通過當時在南京的外國人所記錄的影片、文字資料以及倖存者的現身說法還原了南京大屠殺的情景。



此前的8月13日，日本NHK電視台也曾播出了一部名叫《731部隊真相：精英醫學研究者和人體實驗》的紀錄片，首次公開了抗戰時期，日本731部隊從事細菌武器研究和進行活人人體實驗的認罪錄音。



然而，習近平未如外界預期發表講話，有日本媒體認為，不是由習近平口中說出對日本過往歷史的譴責，這是對日本釋放正面友好訊號。且全國政協主席俞正聲的講話，也提到了兩國人民要世代友好。

適逢南韓總統訪華：感同身受

據韓聯社報導，13日是適值南韓總統文在寅訪華首日，在北京舉辦的旅華韓僑座談會上，文在寅表示，中韓兩國在悠久的歷史中一榮俱榮，一損俱損；兩國都飽受帝國主義時期的患難，共同經歷過抗日戰爭的艱難歲月，表示，「對於中國人經歷的這起悲劇，韓國人也是感同身受」。

韓國《東亞日報》早前報導，韓國政府正探討是否對南京大屠殺死難者國家公祭發表立場聲明。報導說，由文在寅直接發聲的可能性較大。若文在寅在北京提及南京大屠殺，將展現中韓兩國在歷史問題方面的合作姿態。

80年前的12月13日，侵華日軍在中華民國首都南京市開始了持續40多天的大屠殺，中國政府認定30萬人遇害。但此重大歷史事件，中共長期避而不談，並干涉、控制相關學術研究與輿論，被人為「消失」了30多年。毛澤東曾多次對日本人說過要「感謝日本侵略」，否則難以奪取政權。

直到1979年版大陸的中學歷史書中，「南京大屠殺」一詞才首次列出。上世紀80年代初，中共主流媒體才漸漸出現南京大屠殺的文字。