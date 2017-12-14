桃園工廠大火  6外籍員工疑受困失聯

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）桃園市蘆竹區一家工廠今(14)日凌晨發生大火，消防隊獲報前往現場緊急救出5名外籍勞工送醫，現場疑似有6名員工受困，消防人員正持續搶救確認中，至於起火原因及財物損失仍有待調查。



《中央社》報導，桃園市政府消防局表示，凌晨2時9分接獲民眾報案指出，蘆竹區發生工廠火警，救災救護指揮中心立即派遣各式消防車、救護車共43輛，消防人員107名前往現場搶救。



消防局表示，救災人車抵達時火勢猛烈，隊員立即佈水線進行搶救，現場是一棟2層樓鋼骨鐵皮建築，起火層為2樓員工宿舍，並延燒至一樓隔熱紙及PET塑膠膜倉庫，燃燒面積約1,000平方公尺。火勢在清晨6時10分熄滅。

在消防人員全力搶救下，5名越南籍員工被救出，30歲朱男自2樓跳下，右腳腳踝扭傷及右臉灼傷、26歲阮男手腳、臉部均有燒燙傷，2人送往長庚醫院；23歲阮男雙手掌及腳部燒燙傷、34歲陳男手腳均有燒燙傷，2人送往衛生福利部桃園醫院；30歲潘男嗆傷，送往敏盛醫院。

現場疑似還有6名越南籍員工受困，分別是馮姓、陳姓、裴姓、2名阮姓及黃姓等6人，消防人員正持續搶救確認中，至於相關財物損失及起火原因，目前由消防局火調人員鑑識調查中。

據了解，發生大火的矽卡有限公司創立於1998年，主要從事汽車隔熱紙、安全防爆膜、LCD靜電貼、抗刮膜及各式塗佈相關產品的生產製造。