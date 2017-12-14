共軍機艦頻繞台 美國安顧問關切

（中央社記者鄭崇生華盛頓專電）針對共軍軍機與軍艦繞台，美國國家安全顧問麥馬斯特周三說，美國捍衛航行與飛越自由，不只侷限於南海海域，使用任何形式的軍力限制航越自由，均非美國與區域國家利益。

麥馬斯特（H.R. McMaster）上午參加詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）舉辦的反恐論壇，在會中回答中央社記者提問時，作上述表示。

中央社問，中國已多次展現軍力，包括派出航空母艦及戰機繞台，解放軍戰機也數次貼近日本的防空識別區（ADIZ）飛行，美國對於區域和平穩定有何關切？又會如何展現對盟邦支持？美國總統川普針對亞太提出「自由與開放的印太區域」戰略，台灣又扮演什麼角色？

他說，首先，美國信守也捍衛航行與飛越自由，不只侷限於南海海域，「世界各地都是」，沒有人對海洋有所有權，而中國正是這些年從航行自由中受益最多的國家，美國在和中方討論時、也表達這一觀點，航行自由應是美中的「共同利益」。

但他強調，使用任何形式的軍事力量、限制航行與飛越自由，一向不是美國利益，也不符合任何區域國家的利益，相信美國的區域夥伴對此也非常有同感。

至於「自由與開放的印太區域」，麥馬斯特則強調，這是川普政府提出美國參與亞太的政策，正如川普不久前訪問亞洲時、在亞太經濟合作會議（APEC）所提出的，美國和區域國家合作不只要強化相互的安全，也要共同促進繁榮發展，而這是讓中國受益，不是損害中國。

他說，最核心的關鍵仍是，美國要透過與亞太區域國家的合作，保護美國人民與國土安全，而像是美國與印尼在反恐上的密切合作，就是一例。

他還指出，關於促進美國繁榮，尤其是經貿政策，川普政府要追求「自由、開放與互惠」的印太區域，尤其在市場准入上，要確保不能有國家藉由「重商主義的政策」（Mercantilist Policy），得到不公平好處，然後再從中獲得的不公平利益，用於軍事威脅上。

至於應對北韓威脅，他則重申美國對施壓平壤不會有絲毫鬆懈，更再次強調擁有核武的北韓，對全世界都是威脅，他點名，中國和俄羅斯都清楚這一點，讓平壤擁有核武，不符合這兩個國家的利益。

他說，朝鮮半島無核化，是美國唯一目標。

麥馬斯特預告，川普政府將提出完整的美國國家安全政策，這其中有四大支柱，一是保護美國人民及國土安全，二是增進美國繁榮，三要以實力維護和平（preserve peace through strength），四為強化美國的影響力。1061214