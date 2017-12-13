捕捉時代的印記  「臺灣攝影家」系列叢書發行

(台灣英文新聞/ 黃慧瑜​ 臺北報導) 為使大眾認識臺灣攝影家及其攝影作品的創作背景與價值，文化部透過「國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫」，由國立臺灣博物館規劃出版「臺灣攝影家系列叢書」，將駱香林、林權助、柯錫杰、周鑫泉、黃伯驥、謝春德等六位臺灣攝影家畢生精采作品付梓成書，並以傳記形式書寫攝影家生平故事與創作精神。

透過深入研究，撰文者在書中分析了經典作品的創作意涵與能量，使讀者能透過影像，回顧歲月的醇美風味，重啟與過往時代的對話，期望透過此套叢書文字及影像的整體呈現，讓大家認識這群默默為臺灣留下珍貴影像的攝影家們。

「臺灣攝影家」系列叢書今(13)日於該館小白宮舉辦新書發表會，專書主角柯錫杰、周鑫泉、黃伯驥、謝春德，駱香林家屬林正學、林權助家屬林全秀，叢書作者楊永智、孫維瑄、陳佳琦、沈伯丞、葉柏強，以及計畫顧問莊靈、洪世聰等多位知名攝影界專家皆出席與會。

▲​「臺灣攝影家」系列叢書發表會（首排右起駱香林家屬林正學、謝春德、林權助家屬林全秀、臺博館館長洪世佑、文化部政務次長丁曉菁、周鑫泉、柯錫杰、黃伯驥）

文化部政務次長丁曉菁特別出席向攝影家們致意，感謝攝影家們透過特別的視角，讓我們透視整個歷史長期的結構。丁曉菁表示，文化部一直將重新建構臺灣史作為核心工作，104年起推動國家攝影文化中心建置計畫，希望將攝影家的作品進行搶救、保存、修復，並以系統性的調查、研究、教育推廣，讓臺灣人有機會更全面性地透過重要攝影家作品來認識臺灣的歷史記憶和時代精神。「臺灣攝影家」系列叢書的出版，重新建構臺灣歷史的重要起點，不僅帶領我們參與錯過的年代，也串起大家共同的記憶與時代精神。

106年度「臺灣攝影家」系列叢書共出版駱香林、林權助、柯錫杰、黃伯驥、周鑫泉、謝春德等六冊臺灣攝影家專書。駱香林的攝影作品融合水墨畫創作技巧與構圖，林權助則留下了大量臺中地區紀實影像；柯錫杰獨具攝影美學風格，其作品帶有「詩的意境」及「畫的質感」，周鑫泉以人文寫實攝影為終生職志，黃伯驥善於捕捉歡笑瞬間與庶民素樸畫面，謝春德的創作形式多元，堪為編導式攝影的先行者，這些攝影家以鏡頭書寫臺灣的歷史，其作品影像不僅呈現農村的質樸、勞工的堅毅、原住民文化等，也同時反映時代與社會變遷，具有相當高的典藏價值。

臺博館館長洪世佑表示，臺博執行國家攝影文化中心建置計畫至今滿三年，期間進行包括攝影資源調查、攝影史綱研究、攝影產業調查、攝影家影音紀錄，還有典藏計畫等，目前攝影資產已有6700多件，包括35位攝影前輩，1600多件的攝影作品等，成果豐碩。本次透過許多攝影界前輩、攝影家及家屬的協助，以及撰文者深度訪談、仔細梳理文獻才得以付梓成書，內容結合口述歷史和藝術作品，希望讓民眾了解攝影家為臺灣保存的豐富歷史，明年也將持續出版系列叢書。