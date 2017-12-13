世界知名OTA訂房平台 行銷台灣星級旅館

看準網路訂房的全球性趨勢，交通部觀光局今年以「星旅60」活動，精選國內60家一至五星級旅館，全球知名旅遊電商平台Expedia智遊網協助星級旅館業者開拓國際觀光市場，同時強化國內外旅客對星級評鑑旅館品牌形象的認知，鼓勵消費者選擇安全有保障的優質旅館。

Expedia®東北亞區首席總經理蘇嘉媛表示，Expedia智遊網為世界領先的線上旅遊平台，此次Expedia行銷台灣優質的星級旅館給全世界的旅客，旅館業者藉由此機會不僅能經營國內消費市場外，更能廣泛觸及來自全球各地的顧客群；同時，Expedia提供線上促銷活動與網站內廣告等機制，來增加星旅60旅館業者在網站上的曝光機率。

隨著網路科技發達，不論是赴國內外旅遊或洽商，愈來愈多人習慣在網路訂房平台（online travel agent，簡稱OTA）線上訂房。

圓山大飯店為參與本次星旅60業者之一，總經理楊守毅指出，該飯店的OTA訂房比重逐年上升，目前已超過3到4成，圓山大飯店自2012年第一次通過星級旅館評鑑並取得五星級旅館標章後，2015年再次榮獲觀光局頒發五星級旅館標章。「這代表政府肯定圓山大飯店的五星級服務品質與內容，也讓消費者有信心，尤其是國際旅客透過OTA訂房前都會先了解是否為星級旅館，」楊守毅說。

目前，南投溪頭地區只有2家星級旅館，孟宗山莊大飯店為其中之一。孟宗山莊大飯店經理張銘宗將參加星級旅館評鑑當作飯店自我提升的機會，藉由評鑑過程，增強飯店不足之處，提升顧客服務內容。

張銘宗表示，每家星級旅館都是經過一系列嚴謹輔導、訓練與評鑑，才能榮獲觀光局肯定並取得星級旅館標章。為加強國內外旅客對星級旅館品牌的認知，張銘宗也主動報名參加今年星旅60活動，鼓勵消費者住宿時，優先選擇服務有品質、安全有保障且值得信賴的星級旅館。

全省星級旅館約有500間，星旅60行銷幅員擴及離島，2015年10月，澎湖福朋喜來登酒店正式營運，不僅是澎湖地區首家國際級連鎖飯店品牌，更榮獲觀光局頒發五星級旅館標章，成為澎湖唯一的五星級酒店。澎湖福朋喜來登酒店行銷公關部經理廖麗瀅表示，有了星級的加持，既是榮耀，也代表品質保證，讓消費者住宿更安心、更有保障。

Expedia 星旅60專案特惠：https://www.expedia.com.tw/StarHotel?mcicid=TTBstar_30102017_532x299

合法安全星級旅館查詢觀光局旅宿網：http://taiwanstay.net.tw