誠品行旅 「璀璨晝夜」各餐廳推出跨年饗宴

美國前第一夫人，埃莉諾 羅斯福曾說「未來屬於相信他們夢想之美麗的那些人」。一年的尾聲，除了向過去道別，也正是再次勇敢朝夢想邁進的時刻，位於松山文創園區的誠品行旅，擁有欣賞台北101煙火的完美視野，更可飽覽信義區絕美景致，在12/31跨年夜當晚，以「璀璨晝夜」為主題，於各餐廳分別推出跨年饗宴，滿足旅人多元需求。適合好友歡聚的The Chapter Café提供每套NT$5,288+10% (4-6人份)「暖心分享套餐」，主菜部份一次獻上四款歡樂率性的海陸美味，包括爐烤楓糖火腿、波士頓龍蝦海鮮飯佐粉紅醬、爐烤香料啤酒雞與爐烤肋眼牛排佐羅西尼紅酒醬；可遠眺台北101夜景的In Between之間餐廳則推出每位NT$2,200-3,000+10%的義法創意套餐，包括烤葛瑪蘭豬襯炒野菇、嫩菠菜佐紫蘇梅醬汁、美國頂級乾式熟成肋眼5oz及鹽之花，與爐烤香料奶油波士頓龍蝦等三款主餐選擇。若想在跨年夜享受夢幻的味覺體驗，亦可選擇每日僅限量二組的「日本神戶和牛套餐」，每套NT$ NT$7,700+10%，請提前三天預約。另外In Between也提供早鳥優惠，凡於當晚19:00前結束晚餐的賓客，更貼心提供85折扣，讓旅人可輕鬆前往下一個跨年派對。

為與旅人一同享受城市裡的狂歡，In Between更於晚餐後同場加映「夢想啟程．璀璨花火提案」倒數派對，每桌NT$8,000(4人)，可暢飲細緻優雅的法國香檳Moet & Chandon Imperial與多款行旅酒窖精選紅白酒，搭配主廚特選頂級義法小點，邀請旅人在無限奔馳的白晝與黑夜之間，共同以美食及美酒，向新年舉杯，開啟璀璨美好的新扉頁。詳細資訊請洽官網http://www.eslitehotel.com/。

The Chapter Café 輕鬆歡樂暖心分享美味

位於一樓的The Chapter Cafe以愜意樂活的態度融入料理之中， 150度的大片落地窗，迎進松山文創園區的美麗綠意，輕鬆自在的用餐氛圍，為適合好友相聚的嶄新據點。為邀請旅人一同歡度跨年夜，特別推出適合四到六人享用的暖心分享套餐，精緻菜色包括溫暖湯品「海鮮南瓜籽油濃湯」，選用肉質厚實甜度高的東昇南瓜，搭配干貝、淡菜、爐魚、蝦仁、透抽等海鮮食材，綴以奧地利南瓜籽油襯出迷人堅果香氣；脆口爽甜的「爐烤香料雞肉凱薩沙拉」，將雞胸肉揉入百里香及黑胡椒醃製後烘烤，創造多層次的獨特香氣；主菜部份則一次豐富展演四種豪邁美味，以蜂蜜芥末與丁香交織美式風味的「爐烤楓糖火腿」；將整隻500公克活龍蝦霸氣上桌的「波士頓龍蝦海鮮飯佐粉紅醬」；於雞身創意填入啤酒，與孜然、匈牙利紅椒粉、迷迭香等共奏獨特甜美滋味的「爐烤香料啤酒雞」；以及以鵝肝迷人尾韻襯脫美國牛肉香氣的「爐烤肋眼牛排佐羅西尼紅酒醬」，另外亦有主廚精選甜點、Lavazza咖啡或茶，以及軟性飲品無限暢飲等。每套NT$5,288+10% (4-6人份)，歡迎邀約朋友們共享歲末歡聚時光。

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In Between浪漫晚餐 優雅蘊釀倒數氛圍

位於二樓的In Between之間餐廳，設有138席座位，通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，白天是松菸綠地，晚上能遠眺台北101無敵夜景，細緻展現二種時尚人文風景。主廚團隊特別規劃義法創意饗宴，讓您與另一半能在難得的優雅節奏中，享受都會裡的浪漫跨年時光。主餐提供三種精緻海陸料理選擇，包括洋溢碳焙香氣的「碳烤葛瑪蘭豬襯炒野菇、嫩菠菜佐紫蘇梅醬汁」，選用肉質細緻充滿甜度的帶骨豬肋眼，以舒肥及高溫烘烤手法封存甜美肉汁，與風味酸甜的紫鮮梅醬汁在舌間完美呼應；深受誠品旅人鍾情的「美國頂級乾式熟成肋眼5oz及鹽之花」，則是餐廳必點的經典牛排美味；每隻重達600公克的「爐烤香料奶油波士頓龍蝦」，擁有碩大肥美的雙螯與飽滿肉質，淡淡的奶油香氣襯托鮮甜的肉質，邀請旅人品味奢華的海洋滋味。每位NT$2,200-3,000+10%。

夢想啟程 跨年倒數派對

除了餐桌上的風景，12月31日22:00直至2018年01:00的重要時刻，In Between之間餐廳同場加碼「夢想啟程．璀璨花火提案」倒數派對，邀請旅人跟爵士樂團一起愜意搖擺。可暢飲細緻優雅的法國香檳Moet & Chandon Imperial與多款行旅酒窖精選紅白酒，搭配主廚特選頂級義法小點，午夜的文創園區連接著台北101城市煙火與立體燈光秀，匯集成揉合歷史古蹟、自然綠地與現代城市優雅又大器的獨家視野。超值活動價每桌NT$8,000，如為當天In Between的用餐客人，可享每桌NT$6,000之優惠價。

In Between日本神戶和牛套餐 開啟奢華夢幻的跨年盛宴

美好的跨年夜，用夢幻的味覺盛宴展開繽紛的新年序幕，In Between之間餐廳同時推薦「日本神戶和牛套餐」，引進擁有美麗大理石油花、入口即溶的A4等級神戶和牛，主廚並選用不同部位製作，一次呈獻神戶和牛的豪華口感，菜色包括神戶A4和牛老饕薄片沙拉、和牛牧師餃法式牛肉清湯、和牛牧師餃法式牛肉清湯、和牛頰番紅花燉飯及爐烤頂級神戶A4和牛肋眼菲力 (4oz)等，讓旅人享受神戶和牛的極致滋味，每位NT$7,700+10%，每日限量2組，請提前三天預約。