崇林國中「藝術情境舞台-崇林舞樂天」揭牌典禮

新北市林口區崇林國中「藝術情境舞台-崇林舞樂天」，今(13)日由新北市教育局黃靜怡副局長正式揭牌！是一處深受師生喜愛，結合英語話劇、表演藝術及社團活動的校內展演舞台。

教育局黃靜怡副局長表示，新北市以「藝術即校園，校園即藝術」的概念，希望學校結合在地藝術教育課程或活動創造屬於自己校本特色之藝術情境校園。新北市校園藝術情境營造「spotlight·藝境」計畫自105年推動迄今已打造34所學校藝術情境，使美感教育從校園出發，讓校園處處有藝術、學生處處有舞台。

崇林國中以「崇林、叢林」創新、自然藝術風格，以獅子王電影為主題設計，強調跳躍、舞動的叢林風情，結合樹林裡動、植物圖像的豐富性，運用不同色彩，將校園一角打造成具有美感的「叢林中(崇林中)的魔幻舞境」，增加孩子想像力及表演慾。除了藝境建置外，並將結合藝文領域、健體領域及英文領域的戲劇表演課程。

校長郭妙色表示：「崇林國中20週年校慶前夕收到這麼棒的禮物，讓崇林的孩子在叢林的藝境中舞出屬於他們的一片天空。」

崇林國中的孩子對於學校的叢林藝境都感到相當興奮，戲劇隊朱紫嫚同學興奮地表示：「哇！第一次看到學校的新舞台很驚喜，以後下課後可以來這裡練習戲劇、準備隔宿露營的節目了。」九年級黃姿婷同學說：「很喜歡非洲叢林的感覺，在這邊跳舞，彷彿在原野中奔跑。」