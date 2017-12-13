富邦證優秀人才 引領投資銀行團隊開創新局

2017年，富邦證券投資銀行團隊捷報不斷！繼年初榮獲台灣證券交易所頒發「IPO市值獎」第一名、「IPO籌資金額獎」第三名、「IPO送件家數獎」第三名，以及第四度榮獲《全球金融 (Global Finance)》雜誌評選為「2017年度台灣最佳投資銀行」外，歲末年終之際再傳佳音，先奪下《財資 (The Asset)》雜誌評選為「2017年度台灣最佳可轉債承銷案-興富發100.2億元CB」，再由投資銀行督導資深副總吳春敏拿下金彝獎證券傑出人才獎項，顯示出經營管理與團隊的優異表現，獲得國內外媒體肯定。

富邦證券指出，吳春敏擔任投資銀行業務督導主管，除發揮承銷專業，並對於經驗傳承不遺餘力，且體察企業之需求提供全方位解決方案，深獲客戶信賴，多年來已輔導上百家企業成功掛牌上市櫃，在資本市場取得長期資金，提昇營運效能，充分發揮投資銀行擔任資本市場仲介橋樑之功能。其所帶領的投資銀行團隊，首創國內券商以國際證券業務分公司(Fubon Securities OSU)平台擔任ECB、 GDR案之海外主辦承銷商，這對於台灣資本市場而言，極具指標意義，除響應政府帶領金融業開發海外市場商機外，也大幅降低了上市櫃公司海外籌資成本，同時展現富邦證券國際化的金融服務。此外，推動國營事業民營化(台船、漢翔)/國家重大建設(高鐵)上市不遺餘力，展現高效率執行力及優異配售承銷能力，精準掌握時程，使命必達，如期如質完成目標，讓全民分享企業經營成果。同時，也因漢翔民營化成功帶動全民投入競價拍賣風潮，在政策推動下，自105年起IPO承銷案已積極採競拍制度，而吳春敏所帶領的投行團隊，早已領先同業將競拍推進資本市場，邁向新時代。

對於此次獲得證券傑出人才獎，吳春敏分享了一句工作職涯的座右銘 「危機不僅帶來麻煩，也蘊藏著無限商機」*(出自美國大陸航空公司總裁格雷格•布倫尼曼)，遇事不逃避推諉，認真面對、分析問題癥結，提出解決方案、突破困境，並將經驗分享予同仁，才能帶領團隊屢創佳績。

富邦證券表示，今年投資銀行團隊及吳春敏接連獲獎，並順利完成營建股有史以來最大規模籌資案-興富發CB案以及業界唯一由OSU所主辦之奇美材GDR海外承銷案，均是業界、客戶及投資人對富邦證券投行業務的肯定以及有力佐證。未來不論在系統、服務、產品、管理各層面上，富邦證券仍會不斷追求專業創新與服務優化，帶著今年滿載的肯定與掌聲，持續努力提供給客戶最優質的金融服務。