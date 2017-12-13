中華電信拓展工業物聯網佈局攜手宏偉電機發展智慧電梯

中華電信加速擴大物聯網佈局，除發展物聯網生活應用，更積極拓展至工業物聯網領域，今(12日)宣布攜手宏偉電機發展智慧電梯，藉由中華電信IoT大平台及CAT-M1通訊技術，為宏偉電機打造電梯遠端監控系統。透過24小時無間斷的遠端監控電梯各種感測器數據與資料蒐集，提升工業電梯使用效率及安全管理，並有效降低維修成本。中華電信掌握全球趨勢，放眼未來市場，看好物聯網發展前景，協助提供新創團隊和企業快速開發物聯網服務，盼能共創新商機，促進台灣下一波經濟成長動能。

全台首家透過CAT-M1通訊技術打造電梯遠端監控系統提升維修效率與安全

中華電信是全台首家使用CAT-M1通訊技術的電信業者，無線傳輸技術Cat-M1具備比LTE更強的網路覆蓋，讓LTE訊號穿透牆壁與樓層，使安裝在室內深處或偏僻地區的裝置也可連接IoT，與宏偉電機合作開發電梯遠端監控系統，即是利用CAT-M1的穿透性，讓工業電梯運行的數據與狀況，隨時隨地皆能即時連線，讓遠端了解各地電梯運作情形。此外，IOT大平台所蒐集的數據，也能作為電梯維修的依據，加速檢驗電梯的效率，提升搭乘電梯的安全保障。甚至能在電梯故障導致停止運轉前，能即時自動通報電梯的異常告警，先行採取預防性維護措施，減少電梯的運轉中斷時間，降低維修成本，更可避免因電梯意外停機而讓客戶營運中斷。

此外，針對部分企業受限於機密性而無法提供即時連線的工業電梯，則另外提供手機APP離線存取的機制，讓工程師定期前往保養維護電梯時，在現場可透過手機批次取回歷史運轉數據，再進行事後數據分析與診斷，加速檢驗效率，兼顧客戶的隱私。而中華電信IoT大平台更提供豐富的API及SDK，可支援客戶自行開發應用，以符合企業內部程序，提供更緊密以及整合性的應用服務。