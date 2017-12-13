(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本政府今（13）日早發佈官報，正式確定現任天皇將在2019年（日本年號平成31年）4月30退位，而皇太子將在隔天登基，成為新的天皇。

從去（2016）年開始，日本就不斷傳出現任天皇明仁有退位意願的風聲。他在去（2016）年八月，透過主管天皇家事務的政府機構宮內廳公佈了一段影片，表示在幾年前進行兩次外科手術之後，漸漸感受到自己年事已高，恐無法完成公務的要求，且擔心若自己駕崩，可能會造成社會停滯的因素，暗示了想在生前退位的意願。

之後，日本政府內部就開始就天皇退位的具體內容進行討論，今年11月中，官房長官菅義偉舉行了記者會，宣佈將在12月召開皇室會議，討論「有關天皇退位等事宜之皇室典範特例法」第二條的施行日。由於該法律的第二條規定「天皇在本法律施行日退位，皇太子在之後立即登基」，因此皇室會議日前就在討論天皇退位的日期。

皇室會議的結果在本月1日出爐：天皇將在後年4月30日退位，而皇太子則會在隔日登基，成為新的天皇。

根據日本《NHK》報導，為了讓皇位繼承可以順利進行，因此明年初官房長官將召集相關部會官員，組成委員會，開始加速退位和登基儀式的詳細程序。另外，由於日本在新天皇登基後，會更改年號，因此日本政府也會開始邀請專家，選定新的年號。

日本《產經新聞》曾指出，新年號可能會從日本最古老的孔廟—--足利學校裡典藏的古籍中挑選。足利學校裡典藏的國寶級古籍，包括尚書、周易、文選和禮記等77冊。由於受中華文化影響，日本的年號都來自中國古典，且以好聽、好寫、好念為大原則，例如現在的年號「平成」就來自中國的「尚書正義」。

日本政府發官報 正式確定天皇退位日期

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足利學校(圖片來源：吳東文攝影)

足利學校內孔子雕像(圖片來源：吳東文攝影)