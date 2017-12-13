台人申請美全球入境計劃兩月內破1200人

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北綜合報導）台灣自今（2017）年11月起正式納入美國全球入境計劃（Global Entry Program）後，申請加入會員的人數至今已突破1200名，有鑑於此，美國在台協會（AIT）將於2018年1月18日至24日舉辦「美國海關及邊境保護局全球入境計劃面談活動」，讓申請人在台灣即可參加面談並加入會員。

根據中央社報導，美國在台協會發言人游詩雅（Sonia Urbom）於週二（12）證實，目前已有1265名台灣護照持有人申請加入全球入境計畫。

台灣是全球第12個，也是東亞地區第三個國家納入全球入境計劃的國家，而依照互惠原則，美國護照持有人也自11月1日起得以申請使用我國的快速通關查驗系統（e-Gate），以節省入境通關時間。

美國在台協會表示，全球入境計劃面談活動是與計劃的負責單位美國海關及邊境保護局（CBP）合辦，面試地點將在美國在台協會台北辦事處。

根據美國在台協會官網的資料，這次的面談活動只適用於符合以下兩項條件的申請人，即已通過全球入境計劃初步審核（Conditional Approval）以及選擇在台灣面談者，且申請人必須於2018年1月4日前提出線上申請，才能即時通過初步審核並在台灣面試。

全球入境計劃主要針對頻繁往返美國的旅客，經當局審核為安全、可信賴的旅客後得以加入，使用美國主要機場的自動查驗機，加速完成入關程序，申請費用為100美元，使用效期五年。

詳細活動請至美國在台協會官網查詢。