喔熊帶路小旅行 苗栗採果趣

(台灣英文新聞/黃慧瑜​ 臺北報導) 又到了一年的尾聲，充滿佳節氣息的十二月，同時也是喔熊的生日月份以及上任交通部觀光局「超級任務組組長」滿四週年的日子，為慶祝生日，喔熊組長特別規劃「喔熊帶路小旅行」活動，將化身成領隊，帶領大家一同體驗四大主題遊程，今(13)日喔熊帶路採果趣，並介紹一位料理女神給團員認識，陪團員逛市場並教作創意水果餐，接著前往有機蔬果農場去採果並到卓蘭大峽谷一遊。

行程首先來到台三創意農場，台三的蕃茄料理向來讓人食指大動，挑起遊客食欲而成為卓蘭熱門的旅遊景點，餐廳以客家菜、水果餐、養生健康餐為主要訴求，其中養生蕃茄餐採用園內植物之溫室蔬果製成，口感與眾不同。

農場餐飲最大特色就是以農場所栽種的自然健康蔬菜為主，讓大家吃到真正健康美味與新鮮安心，台三農場蕃茄餐廳由苗栗縣衛生局輔導，榮獲為「健康席福桌餐」。

大快朵頤一翻後，喔熊組長便帶著團員們來到位於卓蘭的有機蔬果農場，裡面除了大人小孩都愛的愛情果－蕃茄之外，還有老闆辛苦耕種的有機蔬菜，像是水果玉米、小黃瓜及各種不同蔬菜，可以體驗自已親手採的樂趣，並跟老闆秤斤，將健康新鮮的有機蔬果帶回家。

行程尾聲來到卓蘭大峽谷，卓蘭大峽谷河段因921大地震的影響，河床被分隔出了兩部分，造就出特殊的地理型態。來到卓蘭大峽谷，身後巨大的山脈，讓人不禁在嘆大自然鬼斧神工的奧妙，周圍大量的雜草叢生，塑造出惡地荒涼美感，為充實的一天畫下美滿的句點。