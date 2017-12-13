不甩國際制裁 金正恩強調繼續發展核武

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)在美日韓於朝鮮半島和日本附近海域，實施飛彈警報訓練，加強對金正恩壓力之際，北韓仍不改其發展核武之決心。該國官媒《勞動新聞》在今（13）日大幅報導該國領袖金正恩，出席在首都平壤舉辦的第八次軍需工業大會，強調將會繼續加快發展核武的步伐，來對抗「帝國主義者」。

官媒報導在會中，金正恩高度評價「火星－１５」型洲際彈道火箭的試射成功，認為在祖國歷史上值得大書特書，並宣佈「靠自己的力量和技術開發原子彈、氫彈和火星－１５型洲際彈道火箭等新的戰略武器系統，成就完善國家核力量的大業」，稱是黨和人民付出昂貴的代價，通過殊死的鬥爭所「爭取的偉大歷史性勝利」。

金正恩自信滿滿表示：「由於有朝鮮勞動黨的偉大領導，朝鮮的國防工業、自衛性國防力量將以驚人的飛快速度加強，朝鮮將作為世界最強的核強國、軍事強國更加勝利地前進和飛躍。」

不甩其它國家的廢核要求，金正恩接著呼籲全國上下同心協力，緊密團結起來，為黨和革命、為主體國防工業的加強和發展頑強奮鬥，強調就算遭遇國際制裁，但北韓仍然會繼續發展核武。

不理國際制裁 金正恩強調繼續發展核武

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在平壤舉辦的軍需工業大會(圖片來源：朝鮮中央通信)

金正恩在軍需工業大會上聽取報告(圖片來源：朝鮮中央通信)