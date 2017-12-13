和成人一樣高大！紐西蘭南部島嶼發現企鵝祖先化石

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）你在動物園看到的可愛短胖的企鵝，在千萬年前可能和成人一樣高大。

德國法蘭克福森肯堡研究中心鳥類專家Gerald Mayr帶領德國籍與紐西蘭籍研究團隊進行考古並於12月12日刊登其研究報告在《自然通訊》(Nature Communications），他們在紐西蘭南部島嶼發現巨大企鵝化石，研究人員以毛利語將牠命名為「Kumimanu」，即「怪獸鳥」。

綜合法媒《巴黎人》(Le Parisien)與《Epoch Times》及加拿大媒體《TVA Nouvelles》的報導，經過出土骨骸的拼湊，研究人員先行得出「巨型生物」的結論。據Gerald Mayr在研究報告所述，骨頭的大小顯示這隻生物約有1.7公尺高，體重逾100公斤左右，是「至今發現最大隻的企鵝化石」樣本，更是一隻在古新世時期，約5,500-6,000萬年前生活於南極的巨型生物。

他表示，如果一隻1.2公尺高體重40公斤的國王企鵝現在站在這隻最高也是體重最重的祖先「Kumimanu」旁邊的話，牠的臉應該都白了吧。

在「Kumimanu」化石出土之前，在同一座島嶼上也曾發現二具高齡6,100萬年的巨大化石分別名為「Waipara」與「Waimanu」，但比起「Kumimanu」的體型，牠們還稍微小了一些。因此，最新報告足以證明，遠古時代的巨大身軀的企鵝祖先並非罕見。

▲古代的企鵝的身長與現代人一般高大。(圖片由美聯社提供)