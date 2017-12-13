今明兩日氣溫偏涼 周六起轉濕冷

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局表示，今明（13、14）日收東北季風影響，北部、東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼；東北部地區有雨，北部、東部、東南部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，今日北部大約17至20度；中南部雲量多、鄰近山區有飄小雨的機率，早晚偏涼、日夜溫差稍微增大。明（14）日北部、東半部仍有局部短暫雨，北台灣陰涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。週五（15日）天氣好轉、白天氣溫回升，僅東北部、東部仍有零星降雨的機率。

周五(15日)天氣好轉、白天氣溫回升，僅東北部、東部仍有零星降雨的機率。周六(16日)上午冷空氣開始南下，氣溫下降，北部、東北部轉有雨。周六晚至下周一(18日)清晨冷空氣最強，各地氣溫偏低，平地最低氣溫大約可降至11、12度，下周一白天至下週二(19日)上半天冷空氣略減弱。下周二下半天至下周三(20日)冷空氣再增強。

另外，在菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓正緩緩發展中，向西北移動，有發展為輕度颱風的趨勢，可能會被命名成第26號颱風，目前預測並無直接侵台的機率。