(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導) 日本高鐵系統「新幹線」號稱是世界上最安全的交通工具，甚至在2011年東日本大地震時，列車也成功刹車，而未釀成出軌等事故。但今天，這樣的「安全神話」卻面臨到重大的危機。

日本《NHK》報導，本（12）月11日，由九州博多車站開往東京車站的東海道山陽新幹線直達車「希望號」，在抵達名古屋車站後，車上竟發現龜裂和漏油，甚至有焦痕。日本運輸安全委員會認為，這有可能造成脫軌等嚴重後果，因此第一次對新幹線宣佈「重大事故」。該委員會在13日也和司機及車長談話，瞭解車輛內出現異味後三個小時的運行狀況。

經營山陽新幹線的JR西日本公司表示，雖然該列車於下午兩點駛離小倉車站之後，就開始出現東西燒焦的味道和不正常噪音，但列車仍繼續行駛三小時，一直到下午五點，抵達名古屋車站後才停駛。之後經站務人員檢查，發現列車底盤龜裂漏油。

根據日本《產經新聞》，主管交通的「國土交通省」表示，如果列車底盤裂開的話，很可能造成車軸鬆動，導致脫軌。

雖然出事列車曾在10日進行過「目視檢查」，但當時並沒有發現異狀。新幹線車輛專家- 前九州大學教授平川賢爾表示：「新幹線的安全神話，全要歸功於各JR公司謹慎的檢查，這回龜裂擴大很可能會導致脫軌，政府必須好好調查，為什麼車組人員沒有在第一時間決定停駛。」

新幹線安全神話危機 車輛漏油後繼續行駛三小時

​相關新聞：日磁浮高鐵投標爆舞弊 檢方進大林組總公司搜查