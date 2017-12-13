成大新校友！義美高志明  獲頒成功大學名譽博士學位

（台灣英文新聞／施家恩採訪報導）義美食品總經理高志明，13日在台南成功大學接受名譽博士學位，成大校長蘇慧貞為高志明撥穗，頒授名譽博士學位證書，完成授位。

高志明畢業於國立臺灣大學農業工程系，除了其為人所熟知的「食安急先鋒」的稱號，以及義美食品總經理的身份，他也是媒體人、網擎資訊軟體公司董事長、環境品質文教基金會董事、義美環境保護基金會執行長等，長年關注環境與保育，曾任國策顧問，另外也撰寫《遠離毒 ‧ 蔬果》及《非油不可 ‧ 好油難尋》兩本食安領域的書籍。

​授位儀式後，高志明受邀進行演講，高志明全程以台語，分享他企業管理心法，也勉勵青年學子在專業上精進（進修、證照），進入職場後仍秉持認真態度、待人有禮、積極學習、提高抗壓性與溝通力，才能「出頭天」。

高志明也勉勵學子做人、做事要「細膩」，前者指待人接物小心、客氣、有禮貌，後者為做研究或工作時要小心、謹慎、按步來。

在談領導力時，高志明表示，他常以拉丁文「Vox Populi, Vox Dei（人民的聲音就是上帝的聲音）」期許自己要聆聽四面八方的聲音，從而尋求團隊最佳的方向，這就是領導者的責任。

國立成功大學為推崇對學術、文化、世界和平、或專業上有特殊成就或貢獻者，會授予名譽博士學位，由校內校長、所長、系主任與教授代表等人共同遴選出。

義美食品總經理高志明（中）與成大校長蘇慧貞（左）丶教務長賴明德在典禮前合影。