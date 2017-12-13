「一個星球峰會」 法總統馬克宏誓言「讓地球再偉大」！

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）One Planet Summit (一個星球峰會)12日在法國巴黎塞納河上的Boulogne-Billancourt舉行。法國總統馬克宏以全球新氣候建置領導人之姿，宣布創建一線上平台「一個星球」以強化所有的倡議措施，並希望本峰會能常態化。

這場峰會繼2015年由195個國家通過「巴黎氣候協定」後，由法國總統馬克宏擔任東道主，與聯合國和世界銀行共同舉辦這場峰會，與會人士包括數十位世界領袖和數百位部長，以及許多企業老闆和環保人士共計逾4000位嘉賓。

馬克宏 (Emmanuel Macron)會中強調，我們正在打敗仗。他表示，我們這一代的挑戰就是要加快行動，唯有加快行動才能贏得這場與時間的戰爭，而這場與死亡的鬥爭，唯有付諸與實際且具體的行動，才能改變我們的國家，社會與經濟。

綜合《法新社》(AFP)、《十字架報》(La Croix)與各外媒報導，2015年簽署的「巴黎氣候協定」目標是要將全球溫度上升的幅度控制在攝氏2度以內，若與工業革命這個時期增加的溫度相比，某些國家的不作為正帶領著這顆星球朝著增溫逾攝氏3度的軌道行走。因此，唯有減少溫室氣體的排放和大規模的投資和轉型，才能達成目標。而這項共識也在本次舉行的「一個星球峰會」中達成共識。

另外，儘管不滿美國不願經濟上提供支持，北方國家仍同意每年提供10億美元的氣候經費給南方國家，協助他們面對氣候變遷與全球暖化衝擊的種種威脅。另外，世界銀行也首度宣布自2019年將會停止支付所有石油與瓦斯的開發與探勘經費。

一個星球峰會共擬定三章節十二項目，分別是「增加適應氣候的變化與能力的資金」、「加速過渡到低碳經濟」與「將氣候問題作為財務核心與決定因素」。法國安盛集團也宣布會加快與煤炭行業的脫鉤關係。這次的峰會也號召逾200大企業向其他仍在施放溫室氣體的百大企業施加壓力，讓他們學習其對抗全球暖化的成功案例。

馬克宏於閉幕時表示，這場峰會已「在戰場上贏回了一席之地」，誓言「讓地球再偉大（Make Our Planet Great Again）」，並宣布創建一線上平台「一個星球」以強化所有的倡議措施，並希望如同本次峰會型式，每年在巴黎或其他城市舉辦，予以常態化。