（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）藝名Shyma、本名Shaimaa Ahmed的25歲埃及女歌手，11月發佈一支MV引發埃及國內眾多民眾的不滿，儘管事後道歉，仍遭當局逮捕，短短不到一個月，現更被判刑入獄二年。

英Telegraph報導，Shyma發布的「I have Issues」這支MV當中，她飾演一位女教師，口舔甜點、奶淋香蕉、大口吞蕉等動作，充滿性暗示，引起埃及民眾反彈，她事後道歉，表示沒預料到會引起如此大波瀾。

Shyma當時遭檢方控「煽動淫亂罪」、「可恥行為罪」、和「公共場合可恥行為罪」等。

Shyma不是埃及第一位因性暗示表演而遭判入獄的表演藝人，2015年，二位肚皮舞表演者Shakira及Bardis被控MV充滿性暗示被判入獄六個月。

根據Middle East Eye報導，塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）在軍事政變後2014年當選總統，本身為一名虔誠伊斯蘭教徒，自認在宗教與世俗間取得良好平衡點，但他領導下的埃及政府近幾年卻不斷推行保守規範，社會風氣保守。

埃及八千萬人口中，信奉伊斯蘭教者達九成。埃及以伊斯蘭法及民法為基礎，設有最高憲法法庭(Supreme Constitutional Court)。

Shyma受爭議的MV影片：

埃及女歌手MV滿滿性暗示 煽動淫亂罪被判入獄二年