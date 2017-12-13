三中案 -週刊揭秘密錄音  馬發言圖利余建新掏空黨產

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）北檢日前以「他字案」背信罪被告身分，傳喚前總統馬英九等人調查「三中案」，訊後請回。《鏡週刊》報導指調查有重大突破，檢方查扣上百張錄音光碟中，其中錄到馬英九在中視股權交易會議中「現聲」，這一句話恐涉嫌圖利買家余建新，造成中投損失4.8億。

此外，週刊指出，檢方搜出一張余建新送給中投前董事長張哲琛500萬元現金禮盒的照片，雖然當事人均稱已退款，卻顯現國民黨高層損及中投權益的犯意。法界人士更稱，這次可說是馬英九離入監最接近的一次。

《鏡週刊》報導，檢方搜索中投公司時，查扣上百張三中交易過程的會議光碟，其中一張錄到馬英九主持中視股權交易會議，當時價差達4.8億元，兩方意見僵持，而時任黨主席馬英九突然現聲說「那就回饋給他」，涉嫌讓利給買家中時集團前老闆余建新。而中投前總經理汪海清當時偷錄下這些內容且保留至今，可見意在自保。

檢方這次重啟調查，也在汪海清家中查扣一張光碟，裡面存著一張現金禮盒的照片。據了解，照片為余建新在中視交易案前，宴請張哲琛之後，由余建新的司機拿禮盒給張哲琛的司機。當時中投總經理的汪海清知道後，要求拍照存證，汪指稱，張哲琛在餐會隔天才發現禮盒裝了約500萬現金，也指示退還。

報導提到，這些新證據顯示，三中案背後藏著掏空黨產的大弊端，《鏡週刊》更直指最大藏鏡人就是馬英九。

對此，北檢表示無法透露案情，指媒體報導「檢方發現、檢方認為...」等內容都和檢方無關，也未進行查證，希望外界不要揣測。馬英九辦公室發言人徐巧芯則批評北檢與媒體不負責任，放任媒體捕風捉影的報導。