哪裏的愛國投資人救火？獵雷艦採購解約 國防部函告慶富

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）慶富公司承造獵雷艦案，軍方啟動解約程序，國防部今（13）日表示，已經正式函告慶富解除獵雷艦採購案契約，國防部並列舉5大事證，證明獵雷艦案已達解約條件。



國防部上午發布新聞稿指出，已依海軍呈報慶富造船股份有限公司相關違約具體事證，按政府採購法及契約規定，正式函告通知慶富解除獵雷艦採購案契約。

國防部表示，後續將針對第一、二期預付款還款保證金共計新台幣48億餘元，以及履約保證金新台幣17億餘元，立即進行沒收程序，並依政府採購法規定刊登慶富為停權廠商；另有關損失求償部分，亦將由海軍委任律師團精算後，循法律途徑向該公司提出訴訟。



國防部指出，慶富因違反契約附加條款第十五條第一項第7款「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約」及第8款「未依契約規定履約，自接獲書面通知起10日仍未改正」等規定，已達解約條件。



國防部所列舉的5個主要事證，證明其財務能力不足以繼續履約，包括各銀行分別已向法院申請7件金額高達新台幣64億餘元的假扣押強制執行，慶富辦公大樓並已由高雄地方法院查封；慶富未支付主要協力廠商案款3600餘萬美元，自2017年1月已停工迄今，嚴重影響後續戰鬥系統整合工作；第三期預付款還款保證新台幣24億餘元遭國防部沒收後，迄今未補正；另國內造艦廠房應於今年5月完工，迄今仍未開始興建。

國防部列舉事證中也提到慶富涉嫌詐貸與違法增資一案，目前已由司法偵辦。



國防部正式函告慶富公司獵雷艦採購解約，慶富董事長陳慶男今天上午到轄區派出所報到不發一語，匆匆離去。面對現場媒體圍堵追問獵雷艦案解約等相關問題，陳慶男全程閉口不答。

上周媒體報導一名具百億資金的「愛國投資人」有意承接，慶富老董陳慶男6日證實這項消息，透露這位投資人是台灣人，慶富考慮賣出3分之2股權，務使國防自主，延續獵雷艦承造，但這項消息卻是只聽樓梯響，不見人下來。