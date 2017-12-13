新增兩起D68腸病毒重症案例　症狀較難分辨

（台灣英文新聞/朱明珠 台北綜合報導）國內腸病毒疫情目前雖已脫離流行期，但新增兩例D68型重症確定病例，有別於典型腸病毒症狀，D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，籲請民眾留意家中嬰幼兒健康，如發現有急性肢體無力應儘速送醫。

疾管署表示，國內上週新增2例腸病毒併發重症確定病例，分別為中部4歲男童和9歲女童，均於11月下旬出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀後突發單側上肢或下肢無力，經檢驗確定為腸病毒D68型感染，目前仍住院治療中。

今年累計檢出15例腸病毒D68型個案，其中4例經審查為腸病毒併發重症確定病例。值得注意的是腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，較少出現疱疹性咽峽炎或手足口症等典型腸病毒表現，因此家長易輕忽，而導致幼童延誤就醫。

國內今年累計13例腸病毒併發重症病例，含1例死亡，感染型別分別為腸病毒D68型4例，克沙奇A6型3例，克沙奇B3型及伊科病毒5型各2例，克沙奇A2型及腸病毒71型各1例。

腸病毒D68型透過糞口、飛沫或接觸傳染，症狀以發燒、流鼻水、咳嗽症狀為主，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療；提醒民眾應養成良好個人衛生習慣、落實正確勤洗手；如果發現家中幼兒出現肢體無力麻痺之症狀，請儘速就醫。