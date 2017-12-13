台美軍艦互訪 川普特別聲明表看法

（中央社記者鄭崇生華盛頓專電）白宮今天公布美國總統川普聲明，特別提到「2018財政年度國防授權法」中的第1259條款中、有關強化美台防務關係，這涉及得符合美國總統作為三軍統帥、憲法賦予的專屬職權。

川普今天中午簽署「2018財政年度國防授權法」（NDAA FY2018）生效，這項高達7000億美元的國防預算法中，有許多附帶條款，而美國國會藉由通過預算法案及相關決議或意見，表達立法部門在一些議題上的看法，一般情況而言，多數附帶決議執行於否，白宮的態度最關鍵。

而關於「強化美台防務關係」列在第1259條，其中提到7項對美國行政部門不具強制力的「國會意見」（sense），其中，受高度關注的包括：邀請台灣參與紅旗軍演及考慮重啟美、台海軍軍艦停靠的可行性與可能性。

值得注意的是，白宮隨後公布川普的聲明，其中特別提到，包括第1259條在內、共11個附帶條款，可能主導美國對外軍事及外交事務上的立場，一些「特定案例」還指導了國際外交事務的進行。

川普在聲明中指出，行政部門看待這些條款，要能與總統作為三軍統帥、享有憲法賦予的專屬權一致，而總統作為國家在外交事務上的唯一代表，將決定對哪些外國主權國家的相關條款予以執行承認，進行美國的外交事務。

至於國防授權法中第1259A條款、有關「美國對台軍售正常化」，國會要求國防部與國務院在台灣提出軍購要價書後、應定期向國會報告美方相關評估的進展，川普則未在聲明中提出相關說明。

在川普簽署國防授權法前夕，中國駐美公使李克新在一場針對華府僑界的活動上稱，「美國軍艦停靠高雄港之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，引起美國政界與學界討論。美國國務院官員今天告訴中央社，美國鼓勵兩岸官方進行建設性對話，以雙方民眾都能接受的和平方式，解決分歧。

而包括陸委會及外交部則已對李克新的言論表達嚴正抗議。

影片來源：The White House YouTube頻道